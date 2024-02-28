寵物健康｜寵物飲食｜貓咪飲食｜不少貓奴為了讓貓咪品嘗到更多不同種類的食物，會到處尋找健康小吃，甚至自己下廚為貓咪烹調美食。但原來有15種人類日常會經常吃的東西，也能成為貓咪美食，甚至對牠們的健康帶來益處！以後就可以同貓咪一同分享美食啦！



貓貓飲食｜貓咪可以吃的15大人類食物 三文魚／菠菜含豐富營養素

貓貓飲食【1】三文魚

據美國ASPCA的專家表示，三文魚含豐富的蛋白質和Omega-3脂肪酸，對貓咪來說也是美味可口。雖然有不少人喜歡吃生的三文魚，但如果想餵給貓咪，最好還是將三文魚煮熟。因為生的三文魚含大量寄生蟲及大腸桿菌，對貓咪健康有潛在風險。

貓貓飲食【2】菠菜

菠菜含豐富維他命和礦物質，包括維他命A、C和K，以及鐵質和鈣質，是一種健康有益的貓咪食物。不過，這也要視乎你家貓咪的身體情況，如果牠有膀胱結石的問題，菠菜便不太合適。有需要的話，可諮詢獸醫意見再考慮是否給貓咪吃菠菜。

貓貓飲食【3】魚油

魚油中含有豐富的Omega-3脂肪酸，對於貓咪來說是好處多多，例如可令皮膚更健康、毛髮有光澤、眼睛更明亮，對四肢關節也有保養功效。在冬天時給貓咪吃點魚油，更有助防止皮膚乾燥。在大多數情況下，添加一些魚油給貓咪吃，對幼貓的發育和老貓保健均有良好幫助。

貓貓飲食【4】雞蛋

雞蛋是貓咪吸收蛋白質和維他命B的來源，也是安全健康的食物。尤其是貓咪胃口不佳或生病時，熟雞蛋都是很好的營養與能量的補充食物。但雞蛋一定要煮熟，因為生雞蛋有機會被沙門氏菌污染，生雞蛋還含有抗生物素蛋白，含有會阻止貓吸收生物素的酶。

貓貓飲食【5】哈密瓜

哈密瓜有豐富的抗氧化劑和胡蘿蔔素，有助於貓咪維持皮膚和眼睛的健康。但要留意必須將哈密瓜內的籽去掉，因為貓咪腸胃難以消化，而且糖分相對較高，不宜多吃。

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按圖即看貓咪可以吃的15大人類食物（首5種）：

貓貓飲食【6】雞肉

雞肉是貓咪界的美食。尤其是雞胸肉含有優質的動物性蛋白，是許多貓咪喜愛的肉類。但在烹煮時不要加鹽，這樣才能減輕貓咪的腎臟負擔。

貓貓飲食【7】香蕉

香蕉含豐富的鉀和可溶性纖維，也無毒性，貓咪可適量地食用。但要留心，過量的話可能引起貓咪腹瀉、嘔吐等問題，因此份量要特別留心，以免引起不適。

貓貓飲食【8】燕麥

雖然貓咪是肉性動物，可能會不太喜歡燕麥，但無加奶與糖的燕麥片，是對貓咪身體有益的。可嘗試將燕麥片混入到日常飲食中，看看貓咪會否喜歡吃。

貓貓飲食【9】南瓜

對人類或貓咪來說，南瓜都是相當不錯的低熱量食物。這類纖維含量高的食物，能有效改善貓咪大便不暢順的問題。加上南瓜含葉酸、鈣、磷、鉻等多種微量營養素，有助貓咪排出廢毛。不過，南瓜屬高GI水果，容易讓血糖快速上升，有糖尿病貓咪便要避免食用。

貓貓飲食【10】芝士

芝士是高蛋白質食物，同時也含豐富鈣質，加上氣味濃郁，不少貓咪都蠢蠢欲試。但要留心貓咪是否患有乳糖不耐症，若沒法肯定，可先給予少量芝士貓咪，看看會否有不適情況出現。還有一定要選擇無鹽芝士，以免鈉攝取過量。

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按圖即看貓咪可以吃的15大人類食物（第6至10）：

貓貓飲食【11】麵包

令人感到意外的，是ASPCA的專家表示，貓咪可適量地吃麵包，因麵包含蛋白質和纖維，但要留神麵包裡不要有餡料，朱古力、咖啡、葡萄、牛油果等更是大忌。最好是低油份的白麵包或麥包。

貓貓飲食【12】蘋果

蘋果含纖維、維他命C、維他命K和果膠等，對貓咪身體有益，但不要連皮吃，因蘋果皮含農藥較難清洗掉，而且不易消化。另外，蘋果核含有氰化物，不要餵給貓咪吃。

貓貓飲食【13】藍莓

藍莓有維他命A和C，都適合貓咪食用。但也要限制食用量，ASPAC指貓咪每天的熱量吸收應在20卡路里以內，即約25粒藍莓已差不多超標。

貓貓飲食【14】青豆

同樣含豐富纖維、維他命C和維他命A，是另一種對貓咪安全的人類食物。由於價錢相對廉價，因此不時會出現在坊間的貓糧中。你也可直接用水煮青豆，或給貓咪生吃青豆，都是相當建議的。

貓貓飲食【15】火雞

另一種健康的肉類，就是火雞肉。火雞是公認的高質肉類，具有一高三低的優點，即高蛋白質、低脂肪、低膽固醇及低熱量。貓咪可適量地食用，但要留心要把骨頭除掉，更要避免有碎骨在雞肉內，以免碎骨卡在喉嚨腸胃引起危險。

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按圖即看貓咪可以吃的15大人類食物（第11至15）：

參考資料：美國愛護動物協會（ASPCA）