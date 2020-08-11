【反黑路人甲】3演員全是愛狗之人　湯怡點解打風都堅持要放狗？

TVB新劇《反黑路人甲》昨日（8月10日）首播，隨即引起劇迷熱烈討論。 劇中多位角色都是愛狗之人，包括張振朗、湯怡、馮盈盈，當中有人愛犬添置獨立泳池、有人自製狗生日蛋糕，也有人不顧衛生堅持跟狗接吻，他們是誰呢？

湯怡與愛犬「肥膏」和「淇淇」（Instagram圖片：yuenkaka）

湯怡

劇集開播就有王浩信與湯怡一夜情的戲碼！湯怡在劇中飾演中學教師，但實際為黑幫老大的女兒，日後還會升為黑幫頭目！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

湯怡家裏養了兩隻貴婦狗，分別是「肥膏」和「淇淇」。她一直把兩隻狗視為兒女，為了逗狗狗開心，還買了超巨型的東西回家！她在颱風天仍然要出門放狗，全因為......

打風仍然放狗！（Instagram圖片：yuenkaka）

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馮盈盈

馮盈盈在劇中飾演O記督察「顧欣頣」，又有警訊之花的稱號。在現實裏，她亦不時在Instgram上載「女神照」。她早前帶同兩隻約瑟爹利「波子」和「Hana」到海旁拍攝「女神照」時，便發生了一個惹笑的意外。

馮盈盈把一向把波子和Hana視為寶貝，平日跟牠們的行為超親密。早前，她帶同波子出席《後生仔傾吓偈》時，還大爆一個習慣，連狗奴麥明詩也大感驚訝。

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張振朗

張振朗在劇中染了一頭白髮，他表面上是黑幫小混混，但實際上是警方臥底。繼《踩過界》後再次跟王浩信「拍住上」，一起混入黑幫。

張振朗以前曾經養過一隻史納莎「QQ」，可惜QQ在2017年因急性腎衰竭而離開。他不單把QQ視為親人，當時還為牠起了一個尊貴的稱呼。

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汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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