肥媽老公肺炎併發症離世　唐狗半歲便痛失爸爸　肥媽要母兼父職？

藝人肥媽（Maria Cordero）於今天（5日）大約凌晨在社交平台表示，她的丈夫Rick剛剛離世，肥媽上載與丈夫的甜蜜合照，並留言：「My love my man RIP .see you in heaven，親愛的老公安息。」肥媽表示，丈夫因肺炎逝世，因事出突然，自己難以接受。早前由肥媽家中出世的小唐狗剛剛半歲大，更痛失爸爸。

肥媽與Rick相愛21年，一直非常恩愛，兩人都是出名愛狗。（Instagram@mama_maria_cordero）

Rick於2017年確診患上末期肺腺癌，經常要出入醫院，今年8月，更因肺炎與血管閉塞需留醫，早前Rick又再出院，肥媽才安心跟朋友短聚。誰知Rick昨日下午因為呼吸不順送院，到凌晨一時左右終不敵病魔離世。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

丈夫曾指要留下11隻小狗

肥媽與Rick非常喜歡狗狗，家中養有多隻狗，去年亦領養了一頭名叫「Sasa」的唐狗。早前Sasa在家分娩，生下11隻小狗，惟最後有一隻小狗不幸離世。肥媽曾指，Rick當時「呢隻狗又話想留，嗰隻又話想留，我老公貪心到死」。

Rick非常愛惜小狗Barney，即使自己留院，仍很關心一直受腳傷困擾的Barney，更常常叮囑肥媽要多回家照顧牠，不用在醫院陪伴自己。惟現時Rick病逝，留下家中只有半歲大的小唐狗......

▾▾▾點擊圖片觀看，肥媽老公病逝，唐狗滿半歲便要與爸爸分離。▾▾▾

+ 21 + 21 + 21

肥媽曾透露，為治療Rick的癌症花了巨大的醫藥費，超過600萬港元，但肥媽一路堅守信念陪伴丈夫不離不棄。她表示：「Rick離開時不算辛苦。」所有屋企人都會幫忙辦理後事，安排好會再通知大家。

▼▼▼同場加映：肥媽早前出片，指家中老狗微微發脾氣，因此要多抽時間陪陪牠。不過，當提到狗狗為何生氣時，肥媽一臉無奈的給出了令人哭笑不得的答案。▼▼▼

【點擊圖片放大看，肥媽家中的狗狗微微，究竟是為什麼而生氣呢？】

+ 6 + 6 + 6

肥媽早前在網上分享愛犬Sasa生育過程的短片，更成功以人工呼吸救回一頭瀕死的初生小狗，但可惜小狗在兩天後已離世。在肥媽的細心照顧下，其餘的10隻小狗亦正在迅速成長。

▾▾▾點擊放大看肥媽為愛犬接生、及為狗B人工呼吸的過程▾▾▾