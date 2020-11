肥媽老公肺炎併發症離世　唐狗半歲便痛失爸爸　肥媽要母兼父職？

藝人肥媽(Maria Cordero)於今天(5日)大約凌晨在社交平台表示,她的丈夫Rick剛剛離世,肥媽上載與丈夫的甜蜜合照,並留言:「My love my man RIP .see you in heaven,親愛的老公安息。」肥媽表示,丈夫因肺炎逝世,因事出突然,自己難以接受。早前由肥媽家中出世的小唐狗剛剛半歲大,更痛失爸爸。