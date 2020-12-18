貓媽寒冬拋下3隻小貓　義工收養奶貓兩個月　轉眼竟獲贈大驚喜

貓咪能夠被稱為「主子」，全因牠可以任意使喚人類而臉不改容。 加拿大有隻貓媽日前把3隻小貓放到貓義工的門前，及後就不知所蹤。義工為免小貓捱餓，每隔兩小時就起床餵貓，眠乾睡濕把牠們帶大。沒想到兩個月後，貓媽媽終於現身，這次還帶上超大驚喜！讓她當場呆住。

小貓剛出生沒多久就被貓媽媽遺棄了。（Instagram圖片：meggieslittlezoo）

加拿大的貓義工Meggie經常都會為動物收容中心暫托貓咪，早前她發現門廊外多了3隻小貓。Meggie並沒有馬上把小貓救入屋內，把牠們放到紙箱裏，讓牠們取暖，「最好把牠留給牠媽媽照顧，不過後來貓媽媽搬了兩隻小貓離開，把一隻留下來。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Meggie等了一段時間，貓媽媽仍未有帶走小貓。牠看起來非常餓，於是她只好把小貓們帶進屋內。當她忙於照顧小貓時，她的男朋友卻帶了另外兩隻小貓回來，「我男朋友發現牠們散落在我庭院不同的地方，貓媽媽沒有再回來。」

於是Meggie只好幫貓媽媽照顧好這三隻小貓，她每隔兩小時就會餵貓一次，在她悉心的照料兩個月多後，小貓開始健康起來，並為貓咪取名為「Trunks」、「Runty」和「Saria」。她也打算幫小貓們尋家。沒想到貓媽媽居然回來了，為了答謝Meggie的救貓之恩，牠還送上了超級大禮！

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Meggie二話不說立即讓貓媽內進，貓媽看到三隻小貓健康成長，也一臉理所當然地看著她，她笑說：「牠把我家當成托兒所嗎？」為了防止貓媽繼續生產，Meggie經過決定誘捕牠，成功把牠帶進屋內，並送牠做絕肯手術。至於小貓們，Meggie把一對貓咪留下來，其他亦逐一為牠們找到新家。

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日本有貓奴近日分享了一組相片，當中可看到貓咪不斷靠近暖爐旁，媽媽擔心牠們會被燙傷，於是把電暖爐關掉了，沒想到貓咪回頭，秒露出殺氣！

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點撃看全文：【日本貓貓伸腿取暖超爽 媽怕太靠近關暖爐 兩喵回頭露「貞子臉」】

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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點撃看全文：【柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子】