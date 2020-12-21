愛犬突然離世，主人必定難以坦然面對，若然未能與牠好好道別，更令主人萬分不捨。 台灣有狗主在社交平台表示，家中14歲史納莎「妞妞」一直患有嚴重心臟病，日前狗狗突然拉肚子，獸醫指牠沒有大礙，但妞妞之後不斷嘔吐，留醫不久後離世。媽媽無法接受，很是不捨，誰知原來妞妞同樣放不下媽媽，還記得彼此間的約定，在離世後偷偷回家赴約......

妞妞性格乖巧，樣子非常可愛。（受訪者提供）

狗主Jessie接受《香港01》訪問時表示，九年前在街上遇到被遺棄的妞妞，當時便決定要把牠帶回家，給牠一個新生命。妞妞性格乖巧，很親主人，一家人都非常愛惜牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年紀老邁的妞妞離不開老狗體弱多病的命運，早前牠患上心臟病，左右心室都出現衰竭的情況，主人一直用心照顧，希望舒緩牠的不適：「我每天除了上班，就是在家照顧牠，或是帶牠看醫生，生活非常忙碌。」即使如此，媽媽也不曾想過要放棄妞妞。

日前妞妞突然肚子有輕微不適，獸醫指牠沒有大礙。惟妞妞其後不斷嘔吐，肚子更出現劇痛，留醫不久後離世。事出突然，媽媽終日以淚洗面：「我還未好好跟牠道別，我還有說話要跟牠說。」同時妞妞都捨不得媽媽，心中還記掛著與媽媽去玩的約定......

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媽媽表示當知道妞妞回來後，她非常安慰：「想不到牠還記得我們的約定，現在我只希望牠放心離開，之後回來當我的寶寶，當牠準備好，要記得用牠的方式告訴我，我們永遠愛牠。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，一年前愛犬「王豆花」在娘家離世，自己因身在其他縣市工作，無法趕回見狗狗最後一面，只能以視像跟牠道別，掛線後狗狗就斷氣。最近他們一家人都感覺到王豆花回來探望他們。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

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