面對愛犬離世，主人必定難以接受，久久未能釋懷。 早前有狗主在社交平台表示，家中17歲史納莎「巨巨」上年年初確診心臟病，情況不樂觀，醫生多次建議狗狗安樂死，但媽媽不忍。最終巨巨不敵病魔離世，媽媽悲慟不已。當朋友問及為何很久都不見巨巨外出時，媽媽只回應牠在家中休息，原來背後藏有一個心酸原因......

巨巨樣子可愛，性格活潑。（受訪者提供）

狗主曾小姐接受《香港01》訪問時表示，17年前家中的史納莎生了7隻小狗，當中有兩隻不幸離世，她最後選擇飼養巨巨，其他小狗就交給弟弟養。巨巨樣子精靈，性格活潑，深受家人寵愛，媽媽亦經常帶牠外出散步及遊玩。

身體一直健康的巨巨離不開老狗的命運，幾年前開始失明，至此媽媽經常抱着牠睡覺，增加巨巨的安全感。上年年初，巨巨突然確診心臟病，每日都需要服用藥物，並定期覆診。雖然媽媽悉心照顧巨巨，但牠病情越來越嚴重，醫生多次建議安樂死，媽媽不忍心，轉帶狗狗看中醫，希望延長巨巨的壽命。但巨巨最終都不敵病魔，於上年8月離世。

巨巨離世當晚，媽媽沒有立即找寵物善終，反而像平時一樣，抱着牠進睡：「因為我想同佢過埋最後一晚，最後等到第二朝我先搵人接走佢。」巨巨離開後，每當朋友問及曾小姐，為何不帶巨巨外出時，她都會回應狗狗在家中休息......

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媽媽表示，至今依然掛念巨巨：「有次我在街上看到一隻史納莎同巨巨很相似，我不停餵零食給牠，想牠停留耐啲，當時我心入面不停叫佢做巨巨，每次想起我都控制不了淚水。」雖然如此，但媽媽明白巨巨已經完美畢業，所以亦希望牠可以尋找自己幸福的下一站，有緣再與媽媽相見。

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

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