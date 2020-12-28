做主人最希望就是可以與愛寵相伴每一天，一起經歷人生中的大小事情。 日前有狗主在社交平台表示，家中14歲史納莎「Mei Mei」幾年前確診患上庫欣氏症，一直要定期覆診。早前Mei Mei雙腳突然無力癱瘓，媽媽驚惶失措。傳心師向主人轉達狗狗說話，指牠即將離開。媽媽非常崩潰，向Mei Mei說出自己最感動的心願，令牠多撐了一星期……

Mei Mei樣子可愛，性格乖巧，一家人待牠像太后一樣。（受訪者提供）

狗主Crystal接受《香港01》訪問時表示，Mei Mei是朋友給她領養，牠的原主人是自家繁殖者，家中有二十多隻狗。Crystal收養牠時，Mei Mei已經有20個月大：「當時牠給我的感覺就像是從未給人抱過，未被愛惜過一樣。MeiMei對家人很熱情，對其他人則不一樣，會比較內斂，但都可以讓人摸，對狗牠會扮演大家姐的角色，喜愛教導管束別人的狗禮儀，非常可愛。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年紀老邁的Mei Mei幾年前確診患上庫欣氏症，平均一至兩個月便要到診所驗血覆診，病情一直穩定。早前牠腦神經急速退化，有天雙腳突然無力癱瘓，肝腎機能開始衰竭，令媽媽非常心痛。

傳心師向Crystal轉達Mei Mei內心的說話，指自己很快會離世，不想到醫院，只希望家人可以陪伴在則，在家中目送牠離開。媽媽聽到後極度崩潰，向Mei Mei說出埋藏心底的意願，終於令牠多撐了一星期……

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Crystal表示，以前每天早上一開眼可以看到Mei Mei，都會非常感恩，多謝牠仍努力為她活下去。現時雖然一家人都捨不得Mei Mei，但仍希望牠可以開心快樂去彩虹橋，不用擔心他們：「牠轉世也好，做天使也好，我都會祝福牠。緣來擋不住，緣盡留不低，捨得捨得，有捨才有得。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

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