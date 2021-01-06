【領養狗】受傷小狗獲好心夫婦救起　收養3周後牠露出野獸真面目

早前，法國一對夫婦在放狗期間驚聞稚嫩的尖叫聲，他們循叫聲找到了一頭被困的「小狗」。一個月過後，「小狗」的真正身分逐漸曝光，原來牠竟然不是狗，而是一頭野獸！幸好，夫婦在知悉「小狗」的身分後也依然對牠不離不棄，仍願意繼續照顧牠。

就在數個月前，一對法國夫婦在放狗時意外救起了一頭「小狗」，但最後的結果竟然出乎他們所料。當時，夫婦二人在樹林中聽到微弱的尖叫聲，於是他們便沿著叫聲走去，終在一個佈滿樹枝和落葉的小坑內，發現一頭被漁網纏住的棕色「小狗」。

一對夫婦意外救起了一頭「小狗」，牠的真正身分其實是......（YouTube@ Rescue Animals）

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日子逐漸過去，「小狗」在20天內已長大不少，體型變得和家中的狗狗相近，牠真正的身分也越來越明顯。然而也許因和狗狗朝夕相對的關係，牠的興趣和喜好跟狗狗十分相似，似乎已把自己當作狗狗一員。現時的牠早已適應了這種新生活，並在狗朋友和飼主的呵護下慢慢長大，過得幸福又充實。

▼▼▼同場加映：內地有女子大花金錢買了一隻純白色的日本銀狐犬（又稱日本狐狸犬），豈料這隻狗狗的行為、習性完全不像狗，牠不單不愛吃狗糧，而且不愛跟狗玩耍、也不會吠。飼主感到非常奇怪，於是把牠帶到動物園，結果職員看一眼就揭穿牠的身份▼▼▼

▾▾狗狗養半年發現不對勁，動物園職員看一眼：牠是野獸！點撃圖片看牠的真身▾▾

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▼▼▼同場加映：日前本地動保組織「毛孩守護者」（下稱：毛守）接到屯門龍鼓灘的村民求助，指海邊出現一隻嚇人石化狗，需要毛守到場救狗。唐狗「猜猜」有嚴重皮膚病，需要住院，牠獲治療後，病情終於有改善，毛髮漸現，變回一隻超美狗狗！▼▼▼

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