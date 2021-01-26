沙田新城市廣場2500呎寵物樂園明天開幕　4大貓狗玩樂設施大公開

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-26 18:17

持續抗疫，難免會令主人感到身心疲累。臨近農曆新年假期，不如帶主子到沙田新城市廣場於明天（1月27日）開幕的「寵物同樂園」輕鬆一下吧！ 遊樂園佔地2500呎，設有4大寵物玩樂設施，包括寵物隧道、斜台等等，讓主人及愛寵可以盡情打卡放電，而且費用全免！為配合寵物公園開幕，商場更推出多項升級服務配套，方便主人同毛孩歡度假日呢！

寵物可於寵物同樂園盡情放電。（劉詩韻攝）

沙田新城市廣場把1樓戶外平台打造成「寵物同樂園」，公園以大自然草原為設計概念，綠油油的柔軟草地配合藍天白雲，模擬大自然舒坦環境，並分為「歷奇區」及「野餐區」。

《香港01》記者今日（1月26日）率先到現場視察，發現歷奇區的4大寵物玩樂設施，都非常有特色，有意前往的主人可做足準備功夫，想想如何讓愛寵盡情放電！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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▼▼▼點擊圖片放大看，休閒野餐區▼▼▼

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沙田新城市廣場是寵物友善的購物商場，主人可選擇手抱毛孩、用寵物車或袋攜寵物同行。

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為配合寵物樂園登場，商場更推出其他重點活動！

▼▼▼點擊圖片觀看，商場其他重點活動！▼▼▼

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防疫措施

商場為讓主人和寵物能於樂園內安心同樂，進入樂園時務必配戴口罩及量度體溫，並使用場地提供之酒精搓手液清潔雙手。此外，場地將會每兩小時進行清潔消毒及清理沙池，每晚更會進行焗霧消毒及及實施人流管制，以保障主人寵物、工作人員及公眾的健康。