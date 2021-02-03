撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-03 08:05

面對愛寵離世，有誰能夠容易走出陰霾？ 台灣有狗主在社交平台表示，家中11歲銀狐犬早前半夜突然氣喘離世，媽媽非常難過，無法接受事實，決定將愛犬骨灰帶回家放在盆栽裏，換另一種方式陪伴自己。媽媽每日對盆栽聊天，就像狗狗從沒離開一樣。直至她最近聽到朋友囑咐後，終於決定要忍痛放下。

狗狗樣子可愛，媽媽待牠如親兒子一樣。（受訪者提供）

狗主Candy接受《香港01》訪問時表示，狗狗一年前確診患上癌症，她不惜工本，讓狗狗服用昂貴的藥物，終於成功令腫瘤變小，維持體力。但其後狗狗開始出現氣喘，獸醫指牠年紀老邁，器官退化，隨時會離世，叫媽媽做好心理準備。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

上月初某天凌晨，狗狗突然氣喘、失禁，約半小時後就離世。媽媽悲慟不已，終日以淚洗面。狗狗火化後，她將骨灰帶回家，種在金錢樹裏，讓愛犬以另一種方式陪伴她。

她每日對盆栽聊天，更會用銅板擲杯問話，亦為愛犬備餐，令狗狗就像仍活在她身邊，從而獲得心靈上的安慰。兩星期後，朋友不忍心她一直沉溺，語重心長對她說了番話，令她明白是時候要忍痛放下愛犬......

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Candy表示，雖然不捨得愛犬，但只要對牠好的事情，她都願意做：「現時我把盆栽移到陽台，就單純當做是盆栽，我知道牠已經去了投胎，但我相信牠會在天上繼續守護我，當我想牠時，就看看照片及影片吧！」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：16歲拉布拉多婆婆神經及關節退化 這天如廁後牠說對不起媽淚崩

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗狗準備了什麼禮物給媽媽？▾▾▾

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點擊連結看全文：16歲腦膜瘤金毛犬自知時日無多 留下禮物答謝 媽：你一直在身邊

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟善終公司說了什麼，令媽媽秒速淚崩？▾▾▾

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點擊連結看全文：17歲唐狗伯伯患惡性腫瘤離世1年 寵物善終公司貼心來電媽秒淚崩

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟球球為什麼堅持去廁所便便？▾▾▾

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點擊連結看全文：鼻咽癌唐狗固執去廁所便便 直至撿骨師拿出骨灰 媽才知牠孝順

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，可米到了彩虹橋後，回家探望主人的種種跡象！▾▾▾

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