寵物熱話｜古代狗狗DNA研究：從冰河時期開始就是人類最忠心夥伴

狗狗永遠是人類最忠心的夥伴,這句話應該要追朔到多久以前呢?一項研究對古代狗狗的DNA進行深入的數據分析,發現在11000多年前,也就是冰河時代過後沒多久的時期,就存在了許多不同種類的狗狗。由弗朗西斯·克里克研究所和牛津大學、維也納大學等等組成的考古學家及科學家從10多個國家,各自提供了證據表示11000多年前緊接冰河時代的時期都存在著不同類型的狗狗種類。

這次他們的研究發表在去年10月29日的《科學》雜誌上,研究小組對27隻古老狗狗的DNA進行了測序,其中一些包含了牠們生活在近1.1萬年前DNA的表現,分別分布在歐洲、近東和西伯利亞,甚至早在冰河時代之後,至少已經有5種不同類型的狗狗存在,而牠們的基因祖先各不相同,這次的發現揭露了當今世界處在不同地區狗狗的多樣性,以及牠們是否起源於人類仍然是獵人和採集者的時代。

從骨骼材料中提取和分析DNA

弗朗西斯·克里克古代基因組實驗室的作者和小組負責人Pontus Skoglund說:「今天在街上看到的狗狗甚至有些是起源於冰河時代的,到這時期結束時,狗狗早已經廣泛分布在北半球。」古代基因研究小組從骨骼材料中提取和分析DNA,它為研究過去的基因提供了很大的幫助,使研究人員能夠發現發生在數千年前的變化。研究小組發現,在過去的一萬年裡頭,牠們的血統早就進行了混合,形成了我們今天在路上隨處可見的狗狗。

早期歐洲的狗狗似乎來自兩個不同的種群,一個與近東狗狗有關,另一個則與西伯利亞的狗狗有關,然而在某種程度上,這種多樣性卻消失了,所以現今存在在這個時代的狗狗並不存在這種多樣性。

人類會帶著狗狗一起遷移

研究人員還將狗狗的進化史與人類的進化、生活方式和遷徙進行了比較,兩者在許多情況下都發生了類似的變化,這反映了人類在世界各地遷移時的確也會帶著他們的狗狗一起行進。牛津大學(University of Oxford)古基因組學和生物考古學研究網絡(Palaeogenomics and bio – archaeological Research Network)的負責人格雷格·拉森(Greger Larson)說:「狗是我們最古老、最親密的動物夥伴,通過研究古代狗的DNA,我們知道了人類共同的歷史可以追溯到多遠的地方,並最終幫助我們理解這種深厚的關係是從何時何地開始的。」

維也納大學(University of Vienna)的作者兼研究小組負責人羅恩·平哈西(Ron Pinhasi)說:「就像古代DNA徹底改變了我們對自己祖先的研究一樣,現在它也開始改變我們對於狗和其他家動物的認知。」

資料來源:The Francis Crick Institute(2020,October 29).Study of ancient dog DNA traces canine diversity to the Ice Age. Sciencedaily

