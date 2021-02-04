寵物熱話｜古代狗狗DNA研究：從冰河時期開始就是人類最忠心夥伴

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-02-04 08:02

狗狗永遠是人類最忠心的夥伴，這句話應該要追朔到多久以前呢？一項研究對古代狗狗的DNA進行深入的數據分析，發現在11000多年前，也就是冰河時代過後沒多久的時期，就存在了許多不同種類的狗狗。由弗朗西斯·克里克研究所和牛津大學、維也納大學等等組成的考古學家及科學家從10多個國家，各自提供了證據表示11000多年前緊接冰河時代的時期都存在著不同類型的狗狗種類。

這次他們的研究發表在去年10月29日的《科學》雜誌上，研究小組對27隻古老狗狗的DNA進行了測序，其中一些包含了牠們生活在近1.1萬年前DNA的表現，分別分布在歐洲、近東和西伯利亞，甚至早在冰河時代之後，至少已經有5種不同類型的狗狗存在，而牠們的基因祖先各不相同，這次的發現揭露了當今世界處在不同地區狗狗的多樣性，以及牠們是否起源於人類仍然是獵人和採集者的時代。

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從骨骼材料中提取和分析DNA

弗朗西斯·克里克古代基因組實驗室的作者和小組負責人Pontus Skoglund說：「今天在街上看到的狗狗甚至有些是起源於冰河時代的，到這時期結束時，狗狗早已經廣泛分布在北半球。」古代基因研究小組從骨骼材料中提取和分析DNA，它為研究過去的基因提供了很大的幫助，使研究人員能夠發現發生在數千年前的變化。研究小組發現，在過去的一萬年裡頭，牠們的血統早就進行了混合，形成了我們今天在路上隨處可見的狗狗。

早期歐洲的狗狗似乎來自兩個不同的種群，一個與近東狗狗有關，另一個則與西伯利亞的狗狗有關，然而在某種程度上，這種多樣性卻消失了，所以現今存在在這個時代的狗狗並不存在這種多樣性。

人類會帶著狗狗一起遷移

研究人員還將狗狗的進化史與人類的進化、生活方式和遷徙進行了比較，兩者在許多情況下都發生了類似的變化，這反映了人類在世界各地遷移時的確也會帶著他們的狗狗一起行進。牛津大學（University of Oxford）古基因組學和生物考古學研究網絡（Palaeogenomics and bio – archaeological Research Network）的負責人格雷格·拉森（Greger Larson）說：「狗是我們最古老、最親密的動物夥伴，通過研究古代狗的DNA，我們知道了人類共同的歷史可以追溯到多遠的地方，並最終幫助我們理解這種深厚的關係是從何時何地開始的。」

維也納大學（University of Vienna）的作者兼研究小組負責人羅恩·平哈西（Ron Pinhasi）說：「就像古代DNA徹底改變了我們對自己祖先的研究一樣，現在它也開始改變我們對於狗和其他家動物的認知。」

資料來源：The Francis Crick Institute(2020,October 29).Study of ancient dog DNA traces canine diversity to the Ice Age. Sciencedaily

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