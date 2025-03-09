貓奴夜深遭不明生物夜襲　愛貓袖手旁觀淡定共眠　CCTV揭搞笑真相

Hello，大家好，這裏是還沒有想好開場白的小番茄~



最近刷到了一個視頻，再度感慨：小貓npc真的會隨機刷新！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友@何時 家裏養了兩隻狸花貓，這兩隻小貓平時食慾不錯，但一趕上天冷就不愛吃飯，尤其是這段時間，她所居住的地區降温，貓又輕斷食了。

但前不久網友下班回家，突然發現每天都要剩一大堆的貓糧竟然一點沒剩！！！

明明是好事，但她卻覺得不對勁，第六感指示她裝了監控。

然後就發現：

夜深人靜，網友看電視看睡着了，家裏的狸花貓也順勢趴在她胸口上睡覺。

貓咪本來好端端的待在貓奴身旁（貓與愛的世界提供）

這時，小區裏的流浪橘貓突然出現……

怎料夜深時，竟有陌生貓咪闖進來。（貓與愛的世界提供）

牠從窗戶縫悄悄溜進家裏並上了床，跟狸花貓打招呼後直接睡在了她腿上…

而小狸花看到後不僅沒有打牠，反而見怪不怪的繼續睡。

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就這樣小橘枕着網友的腿一直睡到第二天早上5點多，在被她發現前才離開。

網友看完監控都無語了：大半夜咋還被小黃毛夜襲了呢！

於是，她立刻發帖譴責小黃毛！

有人說：「看得出來牠挺生氣的，但卻無能為力！」

「看得出來牠挺生氣的，但卻無能為力！」（貓與愛的世界提供）

「很顯然，牠已經跟這個家的主人打過招呼了！」

「很顯然，牠已經跟這個家的主人打過招呼了！」（貓與愛的世界提供）

還有人分享自己遇到的貓咪npc哈哈哈→→

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@想你冷冰冰：「整天來討飯，還偷摸睡我床，最可氣的是我家臭貓剛發情，就被牠弄懷孕了！！！」

@葡京：「村裏大貓，跑我二樓卧室舔我貓的貓薄荷…」

@雲間月：「住農村平房，晚上睡覺沒關門，半夜突然在被窩裏摸到一團毛茸茸差點嚇死，開燈一看是鄰居家的大肥貓……」

延伸閲讀：貓奴為貓咪準備食物突然背後發涼 回頭驚見愛貓露出「死亡凝視」（點擊連結看全文）

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@家有淘氣：「這隻貓來我家都快一個月了，現在和狗吃同一盆飯！」

@Gcz010796：「我家都成小貓百貨商店了！」

@小魚』：「半夜開門拿外賣，這個貓大搖大擺的就進來了，直奔我家貓的飯碗，吃飽喝足以後就躺在沙發上打呼嚕，然後在家裏轉悠了兩圈跳到我的床上睡覺，漏肚皮，對人一點不設防。本來想收養的，但我家貓不同意……

沒辦法，中午的時候我把牠提溜到門口打開門牠就自己走了，我目送牠的時候，牠還回頭蹭了兩圈我的褲腿好像是在道別。」

@如意：「以前上學 一覺睡醒發現一隻十幾斤的貓在我床上，我還在上鋪…嚇得我直接從床上翻下去了圖片貓是隔壁宿舍養的，半夜我們沒關門，牠溜進來睡我枕頭邊和我臉對臉，我一睜眼看見牠那一幕的衝擊力太嚇人了！」

@張張¥：「白天趁我不在家，自己進來吃貓糧，睡我床，還打我貓，有3只貓經常這麼幹，半夜我睡覺也會進來吃貓糧，不吃完不走，一次吃一斤圖片」

@永遠吃不飽：「晚上睡覺，半夢半醒聽到耳邊有打呼嚕的聲音，我直接就嚇醒了，當時一動不敢動。但仔細聽聽又像貓的聲音，可是我家貓從來都不會挨着我的頭睡，更別說睡我的枕頭了。不敢開燈，就打開手機手電筒一看…一隻長毛三花貓躺在我枕頭上挨着我頭睡，牠看我醒了，還過來蹭我頭舔我臉…後來才知道，牠已經連續這樣睡了快一個多月了！因為在一個月前我就在床上發現了不屬於我自家貓的毛~

……

所以，你碰到過小貓npc嗎？牠們都是擱哪刷新的捏？

延伸閲讀：貓咪被領養不久後便遭退回收容所 棄養原因令人生氣：不懂珍惜（點擊連結看全文）

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】