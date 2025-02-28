流浪貓咪不願靠近 夫妻花6年與牠建立感情 最終因1情況牠屈服了
2018年，網友@Ariel 和丈夫買了一套房子，但他們不知道，這房子裏還附贈了一隻貓。
一隻橘貓經常在他們房子附近徘徊，網友不知道牠是原屋主的貓，還是本身就是一隻流浪貓，她給貓取名「Marmy」，然後開始照顧牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
她每天都會給小貓餵食，給牠搭了小窩。
貓貓看起來很乖，但很膽小，總是和網友保持距離，也不讓摸。
有一次網友實在是想摸摸牠，就戴了手套淺擼了兩下，當時小貓也很享受。
貓貓的溫柔，讓網友以為牠做好準備成為自己的貓了，於是某天就抱了抱牠，結果一人一貓的關係急轉直下，回到了原點…
後面，她又花費了好幾個月的時間才重新得到了Marmy的信任。
雖然有過這樣失敗的經歷，但網友從來都沒有想過放棄，反正時間很長，就一點點跟牠拉近關係唄。
於是照常溫柔地照顧牠，還陪牠玩。
一天兩天…小貓逐漸靠近，甚至可以進屋了，網友就覺得很快就可以收養牠了。
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萬萬沒想到的是，就在她跟丈夫商量什麼時候把貓帶回家，突然發現貓的一隻眼睛睜不開了。
她很擔心，也顧不上貓害不害怕了，直接和老公一起捉住了這隻貓，帶牠去了醫院。
檢查後才發現，這隻貓有一隻眼睛是失明的，而另外一隻健康的眼睛因為卡了狐尾草發炎了。
好在他們發現的及時，小貓得到了治療。因為貓貓要滴眼藥水，網友他們直接將貓帶到屋裏照顧。
說起來，夫妻倆都特別忐忑，怕貓不習慣，沒想到小貓還可以。
雖然前幾天有點蔫，但很快就習慣了有家的生活。
網友鬆了一口氣，覺得特別感動，要知道她等這一天已經等了6年。
雖然這6年裏總有波折，好在終於圓滿啦。
她得到了心愛的小貓，而小貓也擁有了溫暖的家。
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