貓咪養了11年還是亂尿　貓奴經網民點化後才知：一直以來誤會了牠

Hello，大家好，這裏是還沒有想好開場白的小番茄~



刷到一個求助帖，看完心裏酸酸的：

博主在2013年的時候領養了一隻5個月大的三花貓「豌豆」，這貓她養了十幾年，但牠一直有個壞毛病：亂拉亂尿。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

3隻貓咪，你對待牠們時會有偏心嗎？（貓與愛的世界提供）

任何衣服、被子、沙發…只要被豌豆碰到看到必尿，連衣櫃也會進去尿，防不勝防。

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家裏明明有準備兩個特大貓砂盆，但豌豆每天都要拉在貓砂盆外面，而且家裏三隻貓，只有牠這樣。

打也打過罵也罵過，可小貓知道錯了但堅決不改。

一連十幾年亂拉亂尿，博主快被牠折磨成精神衰弱了，她說：

「有時候，我真想把牠給丟了。」

雖然咬牙切齒的放着狠話，但她實際上是希望有人能支個招，改改豌豆的這個壞毛病。

有人就說了：

「真的不怪牠，因為牠在三隻貓裏面地位最低，其他兩隻貓威懾，不讓牠在盆裏拉尿。」

還建議博主：

「千萬不要忽視貓砂盆，牠也是貓貓的領地哦，可以試試3+1個貓砂盆，放在不同的地方，在牠經常活動感覺安全的地方放一個貓砂盆，試着緩解牠的壓力，應該可以解決問題。」

看到網友的建議，博主也仔細觀察了一下小貓，並回顧之前，她發現：自己給牠單獨拍照的時候不多，好多時候都是給其他貓拍照，而背景裏恰好有牠。

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當自己摸別的貓的時候，豌豆也一直都在排隊等着，有時候在後面惡狠狠地盯着其他的小貓，敢怒不敢言。

牠被欺負，跑到人身邊求助，大家卻覺得貓貓們是在打鬧，沒放在心上。

所以，不是小貓想要搗蛋，而是像豌豆這種高需求寶寶，在心理壓力過大，需求沒有得到滿足的時候，才亂拉亂尿的。

於是，結合網友們的建議，博主又增加了貓砂盆。

並且每天到家先喊豌豆，摸摸頭，牠想立刻抱抱那就馬上貼貼，不在牠面前叫其他貓咪，也不去摸，讓牠感受到媽媽眼裏只有牠。

熱暴力母愛處理後，博主發現豌豆真的不亂拉尿了。

博主說：

「小貓真的很愛我，牠不記恨我讓牠等了11年，毫不猶豫地選擇原諒我了。」

「牠愛我比我愛牠多的多得多。」



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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】