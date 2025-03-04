貓奴為貓咪準備食物突然背後發涼　回頭驚見愛貓露出「死亡凝視」

網友@7nfxwoi3F8lSqHU 正在給自家一隻叫做「Izumo」 的小貓準備食物，但突然感覺後背涼涼的，一回頭髮現貓咪露出了超級邪惡的表情。



這個不懷好意的笑容，實在令人心寒！（tiktok@7nfxwoi3F8lSqHU）

但看到主人在看自己後，立刻擠出微笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪的表情百變，齊來為牠配上內心讀白：

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然後……更詭異了。

有人就說了：

「小貓可能想要暗殺你，沒想到被你發現了！」

「你養了一隻反派小貓！」

「貓：眼前這個兩腳獸看起來很適合加餐誒，吃幾頓呢？」



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……

還有人就很好奇Izumo平時的樣子…emmm，看起來很友好呢！

正正常常的樣子。（tiktok@7nfxwoi3F8lSqHU）

喵：絕對是貓奴把我拍得太醜了~（tiktok@7nfxwoi3F8lSqHU）

所以，小貓咪果然有兩幅面孔，對吧！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】