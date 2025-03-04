貓奴為貓咪準備食物突然背後發涼 回頭驚見愛貓露出「死亡凝視」
撰文：貓與愛的世界
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網友@7nfxwoi3F8lSqHU 正在給自家一隻叫做「Izumo」 的小貓準備食物，但突然感覺後背涼涼的，一回頭髮現貓咪露出了超級邪惡的表情。
但看到主人在看自己後，立刻擠出微笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓咪的表情百變，齊來為牠配上內心讀白：
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然後……更詭異了。
有人就說了：
「小貓可能想要暗殺你，沒想到被你發現了！」
「你養了一隻反派小貓！」
「貓：眼前這個兩腳獸看起來很適合加餐誒，吃幾頓呢？」
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……
還有人就很好奇Izumo平時的樣子…emmm，看起來很友好呢！
所以，小貓咪果然有兩幅面孔，對吧！
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