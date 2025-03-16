迷你雪納瑞體重指南　標準範圍、健康判斷與科學管理建議一文看清

迷你史納莎顧名思義是小型犬的一種，牠是由普通史納莎犬和小型犬雜交的結果。牠們以活潑、精力充沛的特性吸引着很多朋友，加上他們親切的外表，更是讓人們愛不釋手。



最近我的表弟買了一隻迷你史納莎，七個多月了體重7.5公斤，不知道這個體重正常不？迷你史納莎多少公斤算正常呢？

有的朋友說迷你史納莎的標準體重是5—8公斤，也有的說他們家的狗狗成年了才6公斤多。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

迷你雪納瑞體重指南（unsplash@sebastian-coman-travel）

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一般情況成年母迷你史納莎要比公的體型小一些，我表弟家的迷你史納莎是公的，雖然體重在標準範圍內，但是總感覺這隻狗狗的很瘦，皮都是鬆的。

你家的迷你雪納瑞健康嗎？（unsplash@danielle-claude-belanger）

其實3個月到8個月是迷你史納莎身體飛速生長的時期，相應的體重應該不會增加很對。對於七個月就7.5公斤的迷你史納莎而言，已經算是比較肥胖的了。

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如果發現自己的迷你史納莎體重不在標準範圍內，就要採取一定的措施，幫助狗狗的體重恢復正常。

如果您的狗狗體重過輕，那麼可以考慮增加狗狗的餵養次數，並給狗狗提供營養全面的食物，增加狗狗的體重；如果您家的迷你史納莎體重已經超過正常範圍，為了狗狗自身的健康，一定要控制狗狗的飲食量。

迷你史納莎多少公斤算是正常，這需要根據不同狗狗的身體綜合情況來判斷。想要保證狗狗們的身心健康，狗狗主人們最好掌控狗狗的飲食習慣，讓狗狗養成良好的飲食習慣。

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