誰說貓窩不能太大？意外地買到超大號貓窩　網民：適合人貓一起睡

雖然貓咪很多時候都不喜歡用貓窩，但不妨礙鏟屎官看到心儀的貓窩還是會買。



畢竟，不買來試一試你怎麼知道貓咪喜不喜歡呢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友@箱子就給貓咪買了一個貓窩，幸運的是貓咪很喜歡，收到後貓就進去了。只是這畫面看起來是不是有點不協調？

（小紅書@箱子）

對的，貓窩好像買大了！

這個大貓窩別說睡一隻貓，就是睡十隻貓都沒問題。

有人建議，鏟屎官可以坐進去，待在裏邊和貓一起玩。鏟屎官真進去了，坐下後還有剩餘空間。對比起來，貓貓顯得嬌小很多。

（小紅書@箱子）

貓：這難道不是給我買的嗎？怎麼鏟屎官也進來了？

其他貓奴也來分享買錯貓咪用品的趣事，真的是各有特色！

另一位網友為了迎接家裏的二胎貓，想讓兩隻貓同時待在一個盆裏，所以提前買了一個大大的貓抓盆。

結果收到後發現貓抓盆確實太很大，更出乎意料的是兩隻貓根本不同時待在上邊。

一隻走開，另一隻貓才會上去玩。

大大的盆和小小的貓在一塊，看起來也太可愛啦。

不過，鏟屎官能把東西買大，當然也有不小心把東西買小的時候。

延伸閱讀：貓主子不賞臉新買回來的貓窩 在1情況下牠主動前來使用：是真愛（點擊連結看全文）

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鏟屎官給家裏的貓咪@是恩雅呀🌸買抓抓盆，一不小心買小了，貓咪躺進去的時候顯得很擁擠。

要知道，貓咪可是一隻大體型的貓貓呀！

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好在貓不介意，雖然有點擠，但貓還是每天都縮在裏邊，真讓人感動。

是不是在鏟屎官的眼中，不管貓咪長多大了都仍然是一隻小貓咪？

鏟屎官@小喵雕給家裏的貓咪買了小號貓窩，而貓本身有12斤，然後貓睡覺的時候就～哈哈哈，非常擁擠！

不過貓貓很給面子，縮在裏邊也要睡。

貓：

能怎麼辦呢，湊合着睡唄。

鏟屎官@熱心網友馬先生也低估了家裏貓咪的體重，想象着貓咪睡在裏邊的樣子多舒服多可愛呀，結果收到後一使用，發現貓咪只能擠在門口。

擠在門口也要睡，當然貓窩的門肯定就關不上了。

@草莓醬：湊合湊合也能用



@醒醒醒醒醒醒：我買小了，貓躺下半個屁屁露外邊，貓貓無語。



@陰陽法師黃太極：貓爬架買小了



@泗洱：我的也買小了，貓尾巴都放不進去，湊合用吧孩子。



@Arya：一模一樣，貓抓盆也買小了。



當然，貓貓的用品買大不買小，因為大了不僅用起來寬敞，就算貓貓再長大些也一樣能用。

那也比買小了強（@這朵雲彩有雨）

我發現買貓貓用品的時候不能完全只看店家標的體重範圍，比如標註體重十斤內貓使用，貓貓九斤重的時候不一定能用。最好一邊看商品，一邊拿尺子量一量，對商品的大小做到心裏有數。

你們買過什麼過大或者過小的貓貓用品嗎？

延伸閱讀：沒戴眼鏡引發尷尬事合集 除迫拖鞋吃罐罐外 還有這些搞笑悲劇（點擊連結看全文）

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】