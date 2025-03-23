金毛尋回犬易養嗎？一文解構照顧心得技巧 毛髮保持金黃要這樣做
撰文：波奇網
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嚴格來說，金毛犬並不難飼養。金毛犬是出了名的溫順善良，牠樂意和人相處親近，而且有些金毛犬對主人還非常的依賴。從金毛犬的性格特徵來說，主人飼養過程中要想和金毛犬拉近距離就不在是一件難事。
當然，飼養金毛犬需要主人細心、耐心、寬心。管理好狗狗日常的飲食起居，和閒暇生活，你會發現飼養金毛犬不難，而且和牠相處還是一件很快樂愜意的事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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首先，金毛犬飼養需要準備足夠大的空間。金毛犬善於銜物，所以家中的鞋子、小玩具、剪刀、瓶瓶罐罐等東西，都應該收藏好，將整個環境整理得清清爽爽、乾乾淨淨。避免金毛隨意啃咬東西傷害到自己，也減少家庭損失。
金毛犬屬於大型的寵物狗，牠身體長滿了金黃色的毛髮。所以，主人應該每天至少為牠梳理1次毛髮，夏天7-10天左右洗澡1次，冬天15天左右洗澡以此，避免狗狗身體散發出濃重體味，影響到正常的家庭生活。
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給金毛洗澡所選用洗毛露，最好是寵物狗專用的，而且需要符合狗狗毛髮質地，達到養護毛髮的作用，確保金毛犬毛髮的健康。嚴格來說，只要主人有責任心，有耐心就能飼養好金毛犬。而金毛犬個性溫順善良，聰明而且機警，飼養起來也是非常容易的。
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