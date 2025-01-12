冬天乾燥毛孩常受靜電困擾　遠離靜電要靠這6招　洗溫水澡是方法

在寒冷的冬季，空氣濕度降低，環境變得異常乾燥，你是否發現家中寵物開始時不時變身「皮卡丘」，總是受到靜電的衝擊？



靜電不僅會引起寵物的不適，還會對寵物的健康產生負面影響哦。那麼作為主人我們應該做些什麼呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如何幫助寵物緩解靜電帶來的傷害？（波奇網提供）

靜電的原理和危害

首先我們需要了解靜電產生的原因。靜電是指物體因摩擦、摩擦帶電體、離子化等原因而帶電，當帶電物體接觸其他物體時，會產生靜電放電。靜電對寵物的危害表現為毛髮纏繞、毛髮豎立、皮膚髮癢等不適症狀。

這6招可讓毛孩遠離靜電困擾：

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如何去除靜電

1. 正確洗澡

洗澡可以去除人體上的靜電，同理，給寵物洗澡也能夠有效去除寵物身上的靜電。在洗澡時，可以將護髮素加入寵物洗浴用品中，這樣能夠起到潤滑和去除靜電的作用。

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2. 保持空氣濕度

靜電產生的條件就是乾燥的空氣，因此我們可以通過提高空氣濕度（空氣加濕器、或養綠植）來改善，不過注意不能過於潮濕哦，過分潮濕的環境很容易滋生細菌，讓寵物患上皮膚病。

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3. 關注寵物喝水量

給寵物喝足夠的水有利於保持牠們的身體濕潤。如果寵物身體缺水，很容易因為乾燥產生靜電。為了確保牠們喝足水、鏟屎官要時刻關注牠們的飲水量。

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4. 調理飲食

給寵物適當餵食一些含有豐富的銅元素的食物，比如青菜、魚類等，這些食物能夠增加寵物體內的電子數量，從而有效地防止靜電的產生。

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5. 穿棉質衣服

許多鏟屎官擔心寵物會冷，於是便給牠們套上衣服，但是有些材質的衣服很容易產生靜電。因此一定要給寵物穿衣服的話，應選用棉質面料，並且脱下衣服後，應當及時用梳子進行打理，防止毛髮打結。在家最好不要穿，外出再穿。

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6. 補充營養，強健毛髮

寵物的毛髮如果過於乾枯毛躁，也容易打結造成靜電，適當地補充一些魚油、卵磷脂，能夠滋養寵物毛髮，使得牠們的毛髮順滑、油亮，皮膚屏障也更健康。

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冬日靜電不僅讓寵物不適，還會嚴重影響寵物和我們的感情，影響「擼貓吸狗」的手感與體驗，鏟屎官們快快行動起來，讓牠們告別「皮卡丘」煩惱吧！

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