想與聰明西摩犬建立起感情　除多互動外還可這樣做：牠會更喜歡你

西摩犬（薩摩耶）是一種非常適合家養的寵物狗，目前在大城市中，有很多的人都飼養了這種可愛漂亮的 狗狗。西摩犬是一種非常聰明、溫順的狗狗，牠們有和人類溝通交流的願望，那麼在日常生活中，如何才能讓西摩犬更喜歡主人呢？



有寵物專家曾經研究過，一隻智力發育正常的西摩犬，大概可以明確地表達200多種意思。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

西摩犬很聰明（unsplash@pawtography-perth）

想與西摩犬建立深厚感情，日常互動必不可少：

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西摩犬會以「條件反射」，即某一行動會產生某一結果方式加以學習。但是，美國心理學家b.fskinner曾經證實，西摩犬可依據牠的經驗與結果，學習加以改變與調整牠的行為。也就是說明西摩犬能夠做決定，具有對事件加以辨識與記憶的能力，並能表達牠的意圖。如此就使得我們和西摩犬的交流會變得相當複雜而且準確。

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然而 西摩犬犬並不會說話，牠們交流、傳遞訊息的方式比較獨特，比如說吠叫聲、肢體語言等等。而且，西摩犬畢竟是動物，牠們與人類的行為意識，心理認識都有着天壤之別。要想讓西摩犬更喜歡主人，在與牠相處的過程中就應該更加註意，掌握合適的方法很重要。

生活中，與西摩犬相處，不要惡意的去挑逗、刺痛牠，這樣會讓牠缺乏安全感，對主人不能更好的信任、臣服。主人與西摩犬相處，一定要掌握領導地位，公平、公正、獎懲分明的對待西摩犬犬。平時多於小西摩犬互動交流，比如說做遊戲、訓練、外出遊玩等等。通過日常相處的點滴，慢慢拉近彼此的距離，讓西摩犬犬更喜歡主人。

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