趕上機女子將愛犬摺疊狠塞進外出袋　30萬網民怒了：尺寸完全不合

國外一名女子近日被人發現，在機場為了把寵物犬帶上飛機，強迫把牠塞進非常小的寵物外出袋中。這一幕讓一旁機場工作人員看了都傻眼制止，但女子仍執意要帶狗登機，讓網友看了怒喊，「她真的是硬把狗狗摺疊進去」、「不可能在裡面有足夠的空間」。



綜合外媒報導，這名女子帶著一隻中小型寵物犬在登機門前等待，接著被機場工作人員警告，必須將寵物放置在符合尺寸的籠內才能登機。面對工作人員的要求，女子從行李中拿出一個明顯太小的寵物外出袋，接著竟不顧寵物犬的掙扎，硬是將牠塞進袋中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

機場工作人員表示，籠子空間必須要讓狗能轉一圈。（TikTok）

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過程中，女子甚至用力將狗狗的頭往下壓，試圖拉上拉鍊。機場工作人員見狀再次發出警告：「你不能這樣攜帶寵物上機，狗狗需要在裡面能轉一圈的空間，你的狗很明顯不能。」然而，女子似乎執意要帶著寵物犬登機。

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影片曝光後，在TikTok上獲得30多萬點閱，許多網友紛紛留言表達憤怒與心疼，

「那個袋子超小的，尺寸完全不合」、

「狗狗根本不可能在裡面有足夠的空間，太可憐了」、

「她真的是硬把狗狗摺疊進去」。



事實上，大多數美國航空公司允許小型寵物與主人一同進入機艙，但必須放置在符合要求的籠具內，並提供健康證明和機位預訂。然而，仍有部分飼主為了方便，無視航空公司的規定和動物福利，甚至做出殘忍的行為。日前才發生一名女子為了趕搭飛機，竟溺斃自己的貴賓犬，最後被依虐待動物罪名逮捕。

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