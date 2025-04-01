帶狗狗散步卻在途中遺失鑰匙 汪星人靠1招火速尋回：好驚喜
撰文：狗與愛的世界
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大家有沒有曾經在公園、草地上玩耍的時候，東西不小心掉進草叢裏，結果再也找不回來的經歷呢？
國外網友「Caroline」養了一隻狗狗，名叫「Enzo」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
有次，網友和牠出門散步的時候，不小心把身上的一串鑰匙給弄丟了。
正一籌莫展之際，她突然想到Enzo的嗅覺很好，於是，便決定把這個任務交給牠來試試看！
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Enzo一邊散步，一邊靠嗅覺幫主人尋找鑰匙，結果沒想到的是，竟然真的在草叢裏找到了！
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Caroline也是十分驚喜，她原本只是抱着嘗試的心態讓狗狗去找，但沒想到牠卻完全發揮了狗狗的本質。
事後，Caroline表示，Enzo非常享受找東西的過程，也不會硬要獎勵，完全把找東西當成了興趣而得到滿足。
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