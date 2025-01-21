毛孩過世狗主情緒崩潰要早退　聽到主管低議以為不妙　結局大反轉

對許多人來說，貓狗或其他動物不只是可愛的寵物，更是陪伴自己的毛小孩，是家中的一份子。有位日本網友透露，公司同事因為愛犬驟然離世而早退，他聽見幾位較資深的主管在背後低聲議論，原以為是在指責那位同事小題大作，沒想到對話內容令他鼻頭一酸，直呼：「超感動」。



毛孩就像家人般，這份感情是難以捨割。（unsplash@thanh-soledas）

旅日作家「魚漿夫婦」在臉書粉專分享該網友在X的貼文，原PO提到有位年輕同事因為狗狗突然去世，向公司請假早退，一些資深主管級大叔得知消息後叮嚀：「路上注意安全啊」，接著便小聲地聊了起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

寵物離世是每位飼主都需面對的生死課題：

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原PO起初猜想對方可能是在抱怨年輕同事「因為寵物過世就早退，這也太過頭了吧」，沒想到事實大反轉。

（facebook）

原PO偷聽後發現，前輩是在討論「這種情況能不能算作喪假？」還認為狗狗、貓貓都是家人。讓他在心裡感動不已，

我們公司的大叔們真的好溫柔。

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貼文一出，獲得網友熱烈回響，紛紛大讚是難得一見的好主管、好同事，

「有養寵物的人真的可以體會」、

「這種公司才會讓人賣命工作，認同感就是這樣經營起來的」、

「求求上天賜我這樣的同事」。



也有不少人分享台灣職場碰過的不同經歷，

「我們公司的老闆也都是這樣！讓我提早下班去接過世的寶貝，也讓我休假陪伴火化」、

「以前某份工作，我有聽過主管批評員工因為寵物過世而請假的行為莫名其妙」。



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