玩具貴婦狗飼養指南　新手必知飲食護理注意事項：毛髮打理是關鍵

貴婦狗分為巨型貴婦狗、標準貴婦狗、迷你貴婦狗、玩具貴婦狗，其中玩具貴婦狗是體型最小的一種，而牠也是最受歡迎的一種。飼養這種體型嬌小的 寵物狗，需要家長給與更多的關心和照顧。



那麼，玩具貴婦狗應該怎麼樣，玩具貴婦狗到底好養嗎？

玩具貴婦狗是否好養，這主要還取決於主人的飼養態度和飼養方法。對於有經驗的愛犬人士，可能是一件非常簡單的事情。但是對於初次嘗試飼養貴婦狗的朋友來說，可能又很難。

玩具貴婦狗飼養指南

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在生活中，家長必須給小貴婦狗更多的關愛和照顧，因為牠就像幼小的孩童一樣，需要更多的愛和照顧。

要飼養好玩具貴婦狗，首先應該為牠準備一個溫暖舒適的生活環境。為牠準備一個舒適的狗窩，讓牠可以舒服的休息。此外，還要為牠準備健康、營養豐富的食物。每天定時、定量的餵養，確保小貴婦狗能健康成長。

需要注意的是，為玩具貴婦狗準備的食物可以是專業的狗糧，也可以是家長自製的愛心餐。但是雞鴨魚等小骨頭，冷凍的食物，辛辣刺激的食物，鹽分高的食物，洋葱，大蒜，朱古力等食物都不能給貴婦狗吃。

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要飼養好玩具貴婦狗，除了起居飲食之外，家長還要及時的美容護理。例如，每個星期刷牙3-4次，3-4星期修剪趾甲1次，每天的刷毛，定期的洗澡，定期的接種疫苗，定期的體內、體外驅蟲等等。此外，冬季要做好防寒保暖的工作，而夏季要注意降溫防暑，避免玩具貴婦狗生病。

此外，生活中還要及時的清潔打掃環境的衛生。玩具貴婦狗的狗窩需要清洗晾曬，睡墊更需要經常更換，清洗消毒。同時，狗餐具，狗便盆都需要及時的清洗消毒，保證環境的清潔健康，避免玩具貴婦狗感染疾病。

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