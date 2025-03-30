女子坐飛機時 雲端遇上催淚一幕 已逝愛犬在這裏玩波：狗狗天堂
撰文：狗與愛的世界
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寵物對每個主人來說都是不可或缺的存在，日夜的陪伴早已讓牠們的身影在心中烙下深深的印記。
這天，外國妹子「Charlotte」搭乘飛機前往馬爾他，航班行徑於雲海之上時，她不經意透過機窗望向雲層，突然發現了一朵狗狗雲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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那雲朵與她已逝狗狗的身影十分相似，這來自天堂的問候也是讓無數的想念傾巢而出，她久久不能平復心情，心想或許是狗狗想透過這種方法告訴自己，牠一直都在媽媽心裏...
許多人看到紛紛留言：
「這就是狗狗天堂存在的證據。」
「這是真的嗎？太令人感動了！」
「看起來牠正在那裏等你一起玩接球遊戲。」
「這就是我內心深處的秘密，所有的狗狗都會上天堂。」
我想，不論照片的真實性如何，都給予了所有人心靈上的慰藉...
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