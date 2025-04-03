鬆獅狗散步時突然躺平裝死 最終主人無奈投降要這樣做才順利回家
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
住在英國的鬆獅犬寶寶「熊熊」是家裏的小寶貝，每天都會跟着主人一起出門散步。
但身為一隻小狗狗，難免也是會有懶惰的時候，這時的牠，就會使出耍賴絕招，直接一頭栽進草坪裏裝死...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
坦平模式直接開啟，走著走著便突然倒下了！
+12
每當熊熊開啟躺平模式，主人都十分無奈。可不論是如何好說歹說，或嘗試輕扯牽繩，告訴牠「來吧，我們必須回家了！」，這個小傢伙都會依舊選擇繼續擺爛。
延伸閱讀：邊牧站起偷吃險打翻飲料 餐桌上的驚險瞬間被捕捉成熱議：太好笑（點擊連結看全文）
+10
當然，最後這場對峙還是以熊熊的勝利結束，主人只好任命地一路抱着愛犬回家哈哈哈！
能怎麼辦呢，畢竟牠只是個寶寶啊哈哈哈～
延伸閱讀：狗狗偷偷討吃遭發現 桌底秒滾出「巨型瓦斯桶」 網民：是豬嗎？（點擊連結看全文）
+2
巨型黑狗狗在後園打滾撒嬌 獲百萬網民點讚：你肯定牠不是黑熊？狗狗去探狗友卻被告知不在家 牠不死心堅持要進屋確認：我不相信垃圾堆救起飢寒交迫小狗 1年後有大變化 血統超意外：撿到寶了流浪狗兄弟生死相依出車禍全程守護不肯讓開 如今牠們最想要是？西摩犬與小主人親密互動 臉貼臉如談加密對話 狗界超暖姐姐是你為14歲病重狗狗舉辦告別派對 附近的鄰居都來了 輕摸擁抱很溫馨
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】