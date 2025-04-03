鬆獅狗散步時突然躺平裝死　最終主人無奈投降要這樣做才順利回家

住在英國的鬆獅犬寶寶「熊熊」是家裏的小寶貝，每天都會跟着主人一起出門散步。



但身為一隻小狗狗，難免也是會有懶惰的時候，這時的牠，就會使出耍賴絕招，直接一頭栽進草坪裏裝死...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可愛得像毛公仔！（tiktok@bear_chocolatechowchow）

坦平模式直接開啟，走著走著便突然倒下了！

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每當熊熊開啟躺平模式，主人都十分無奈。可不論是如何好說歹說，或嘗試輕扯牽繩，告訴牠「來吧，我們必須回家了！」，這個小傢伙都會依舊選擇繼續擺爛。

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當然，最後這場對峙還是以熊熊的勝利結束，主人只好任命地一路抱着愛犬回家哈哈哈！

還能怎樣，牠只是個孩子呀！（tiktok@bear_chocolatechowchow）

能怎麼辦呢，畢竟牠只是個寶寶啊哈哈哈～

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