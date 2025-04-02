臘腸狗堅持每天送爸爸到電梯　短腿奔跑超萌感動網友：短腿但忠誠

最近，一隻每天堅持護送主人上班的臘腸犬在網上爆火。



居住在美國德州達拉斯市的網友@littlebabytini 在網上分享了自家臘腸犬「蒂尼」的日常。

（tiktok@littlebabytini）

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牠每天都會堅持送爸爸走出家門，然後一路緊跟着前往電梯，直到主人進入電梯，才會飛奔回到家中。

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即使有時候主人走路較快，短腿的蒂尼也不會放棄，會小跑着努力跟上。

送到電梯前便飛快回到媽媽懷中！（tiktok@littlebabytini）

許多人看到紛紛留言：

「太可愛了，我真想帶着牠一起上班！」

「狗狗跑回來的時候好像在說：媽媽，我安全送爸爸出門了。」

「如果我的狗這樣做，我會沒辦法上班。」

「狗狗跑回家的樣子看起來好自豪。」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】