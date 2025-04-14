迷你汪後腿癱瘓卻常露出睿智微笑　最終找到真愛：不完美又如何！

一隻看起來相當可愛的迷你小狗，因不肖繁殖場惡意培育導致癱瘓，但牠樂觀可愛的笑臉仍風靡全球，日前救援中心為牠徵求領養家庭，短短幾天即吸引上百萬網友熱情響應。



根據《The Dodo》報導，一隻來自南韓的小狗魯夫（Lufy）最近在網路上爆紅，牠有著可愛的迷你身形跟一張爆笑的臉，但其實牠的背後竟有一段悲慘的故事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

迷你汪後腿癱瘓卻常露出睿智微笑（instagram@sahara_kennel_rescue）

因為他的不幸來自於不肖繁殖場將其刻意培育成迷你犬種而造成，導致4個月大時便出現嚴重的呼吸困難和脊椎彎曲等健康問題，最後甚至無法用後腿行走。當時與魯夫生活在阿拉伯聯合大公國的飼主難以照料牠，最終決定將牠交給當地的動物救援組織「撒哈拉犬舍救援」（Sahara Kennel Rescue）照顧。

Lufy被照顧得很好，將展開牠的新生活：

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救援中心的志工西莎（Xyza）表示，他們有照顧癱瘓動物的經驗，因此特別為魯夫訂製了輕巧的輪椅，避免對牠身體造成額外負擔。儘管身體有著諸多不便，魯夫卻從未因此而感到沮喪，牠的樂觀與熱情總是能感染每一個見過牠的人，尤其是牠有點搞笑的笑臉更是受到不少人歡迎。

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救援中心近日在官方IG上貼文尋找願意收養魯夫的永久家庭，沒想到短短幾天內，就吸引超過百萬人次的熱烈迴響，來自世界各地的民眾紛紛表示願意給牠一個充滿愛的家，讓志工們備感溫暖與欣慰。西莎說，

「他們非常有信心能替魯夫找到最適合牠的家庭，雖然牠的身體狀況無法徹底改變，但每個聯絡我們的家庭都充滿熱忱，也完全理解魯夫的特殊需求，願意用愛陪伴牠一生。」

不完美又如何，這才是最美好的愛！（instagram@sahara_kennel_rescue）

這段溫馨的故事也感動無數網友，紛紛留言表示

「魯夫太勇敢了，希望牠早日找到愛牠的家人」、

「不完美又如何，這才是最美好的愛！」、

「看著牠笑得這麼開心，真的太暖心了」。



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