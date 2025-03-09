黑色拉布拉多犬為了準時吃到飯 竟然禮貌地做出這動作：被可愛到
撰文：狗與愛的世界
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英國妹子「瑪莉莎」（Melissa）養了一隻黑色的拉布拉多，名叫「蒂莉」（Tilly），是個可愛的女孩子。
小傢伙雖然很乖巧，但卻是個實打實的愛吃鬼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這天，離晚餐時間明明只剩1分鐘，但肚子餓的蒂莉卻還是來到了主人的身邊，用爪子輕輕搭上手臂，表示想要吃飯。
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甚至，重視禮貌的牠還用手拍了拍主人的肩，似乎在暗示晚餐時間已經到了哈哈哈！
許多人看到後紛紛表示：
「牠好有禮貌的在請求。」
「汪：只是友好的提醒一下。」
「那個爪子哈哈！」
「真的有被可愛到～」
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