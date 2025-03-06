金毛偷偷跳到餐桌上曬日光浴 豈料旁邊狗狗好友正用眼神打小報告
撰文：狗與愛的世界
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這天，金毛「歐藤」（Autumn）以為主人不在家，於是立刻解開束縛，跳到了桌子上，來了場日光浴。
誰料，主人其實就在2樓注視着一起，將牠搗蛋的樣子看的那叫一個一清二楚...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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而旁邊的另一隻黑色狗狗「西打」（Cider）呢，則是轉頭遠遠地盯着主人，似乎對自己好朋狗的行為感到無能為力。
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主人表示，雖然歐藤看起來很皮，但牠其實是西打的狗姐姐，總是會陪着小弟打架，即使長大後，兩隻狗狗也從沒改變。
這次牠偷上桌的抓包現場，也受到了網友們的喜愛：
「黑色那隻的臉哈哈！」
「另一隻：你看到了嗎？」
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