狗狗洗澡時突然僵直不動　狗主被嚇壞快要崩潰　一輪拍打後：醒了

一名飼主正在給自家愛犬洗澡，殊不知狗狗突然僵直身體一動也不動，飼主很擔心狗狗猝死立刻不斷拍打愛犬身體試圖喚醒牠，一連打了好幾下狗狗才懵懵懂懂的睡醒過來，一臉傻眼看著飼主，彷彿在說「你幹嘛那麼緊張，我只是睡著而已」。



綜合陸媒報導，大陸天津一名女子正在給自家金毛尋回犬洗澡，結果洗澡洗一洗愛犬突然僵硬不動，這讓飼主相當擔心，不斷呼喚愛犬名字卻沒有反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗主為狗狗洗澡時，沒想到牠卻舒服到睡著了。（微博）

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女飼主只好焦急地拍打狗狗的身體，拍了好幾下狗狗才突然醒來，還一臉傻眼看著飼主，就像是在說「你幹嘛那麼緊張」，飼主則是好氣又好笑的對阿金說

「原來你還活著，我真的很怕把你洗澡洗一洗就死了」。

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爆笑影片在網路上瘋傳，網友留言表示

「是有多舒服啊，這樣都能睡著」、

「狗：手法不錯」、

「主人當時心臟應該漏跳半拍，突然都不動真得會以為猝死了」、

「眼睛進泡沫不痛嗎」、

「阿金：你們看看，洗澡就是這樣，動也挨打，不動也挨打」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】