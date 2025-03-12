狗狗洗澡時突然僵直不動　狗主被嚇壞快要崩潰　一輪拍打後：醒了

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

一名飼主正在給自家愛犬洗澡，殊不知狗狗突然僵直身體一動也不動，飼主很擔心狗狗猝死立刻不斷拍打愛犬身體試圖喚醒牠，一連打了好幾下狗狗才懵懵懂懂的睡醒過來，一臉傻眼看著飼主，彷彿在說「你幹嘛那麼緊張，我只是睡著而已」。

綜合陸媒報導，大陸天津一名女子正在給自家金毛尋回犬洗澡，結果洗澡洗一洗愛犬突然僵硬不動，這讓飼主相當擔心，不斷呼喚愛犬名字卻沒有反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗主為狗狗洗澡時，沒想到牠卻舒服到睡著了。（微博）
+3

女飼主只好焦急地拍打狗狗的身體，拍了好幾下狗狗才突然醒來，還一臉傻眼看著飼主，就像是在說「你幹嘛那麼緊張」，飼主則是好氣又好笑的對阿金說

「原來你還活著，我真的很怕把你洗澡洗一洗就死了」。
金毛偷偷跳到餐桌上曬日光浴　豈料旁邊狗狗好友正用眼神打小報告為小金毛慶祝生日特意送上定製蛋糕　下秒瘋狂開咬網民笑了：殘忍

延伸閱讀：金毛化身成最萌學徒　與陌生維修師傅面對面緊貼學習：我也要幫忙（點擊連結看全文）

+5

爆笑影片在網路上瘋傳，網友留言表示

「是有多舒服啊，這樣都能睡著」、
「狗：手法不錯」、
「主人當時心臟應該漏跳半拍，突然都不動真得會以為猝死了」、
「眼睛進泡沫不痛嗎」、
「阿金：你們看看，洗澡就是這樣，動也挨打，不動也挨打」。

延伸閱讀：金毛犬化身成貓咪最愛暖爐　1位置更是牠必窩地盤：一起入眠真香（點擊連結看全文）

+11
小羊誤把大白狗當成媽媽　緊追其後纏繞極困擾　網民：羊媽媽在看電梯旁貼著醜到爆尋狗啟事　本尊汪現身網民笑噴：怪錯靈魂畫師金毛偷偷跳到餐桌上曬日光浴　豈料旁邊狗狗好友正用眼神打小報告懸賞5萬尋找愛犬　伯恩山犬走失後竟被流浪狗救起　結局太美好5歲貴婦狗初次遇上迷你版自己　興奮的小尾直接變螺旋槳：你好呀汪星人看到主人替貓咪按摩　突然伸手這樣做：不是普通狗狗能做到狗狗偷吃牛油還露出無辜樣　面對牙印證據主人無語：先擦嘴好嗎？

延伸閱讀：

狂犬病現蹤！又見野外鼬獾屍體 苗縣泰安鄉第3起狂犬病陽性病例

喵星人不愛！美獸醫曝「貓咪最討厭的10種人類行為」：摸肚子也上榜

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

金毛尋回犬
天津
動物熱話
寵物
聯合新聞網