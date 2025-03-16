狗狗離世後不忍丟掉牠常睡的心愛狗窩　放到屋外後竟長出貓咪來

2012年，網友@Kristina Rucker 領養了一隻7歲大的狗狗 Patches 。



儘管狗狗年齡不小了，但一直流浪的牠沒能好好接受狗子教育，所以很多技能都不太會。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗Patches（貓與愛的世界提供）

於是，網友像教孩子一樣教牠，雖然花了好幾年的時間，但這讓她對狗狗產生了非常深厚的感情。

狗狗13歲的時候患上了關節炎，除了物理治療和藥物治療外，網友還給牠準備了舒適度滿分的狗窩。

+ 14

狗狗特別喜歡牠，全天大部分時間都窩在自己的小牀上休息。眨眼間，時間來到了2022年，17歲的狗狗去世回到了汪星。

那柔軟舒適的狗窩空了出來，網友不忍心丟掉牠，就把牠放在原地放了好幾年。

延伸閲讀：貓咪被領養不久後便遭退回收容所 棄養原因令人生氣：不懂珍惜（點擊連結看全文）

+ 2

直到最近，網友覺得不能再這樣下去了，應該讓這個狗窩更加有意義。

於是，她將狗窩放在了門外，想着有需要的人可以拿走牠，給自家狗狗用。

卻不曾想到沒過幾天，狗窩上面竟然長貓了。

一開始是玳瑁和白貓蜷縮在上面睡覺，後來又有狸花過來…社區裏的流浪貓似乎都很喜歡這柔軟舒適的小窩。

網友特別高興，她開始給流浪貓放食物，並準備給牠們建立庇護所，等到得到小貓信任後就會送牠們去檢查身體，領養或者送養牠們。

她說：

「Patches是我最好的朋友，失去牠對我來說是有生以來最難過的事，但我很高興沒有丟掉牠的東西，而是讓牠的窩可以重複利用，尤其是讓這些流浪貓咪有了可以睡覺的地方，感覺狗狗的愛得到了延續~」

延伸閱讀：流浪貓咪不願靠近 夫妻花6年與牠建立感情 最終因1情況牠屈服了（點擊連結看全文）

+ 17

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】