愛犬突然露出邪魅一笑　主人秒察覺有問題　原來是這東西惹的禍

撰文：聯合新聞網
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一名飼主發現自家狗狗竟然學會了「偶像瞇眼歪嘴微笑」的表情，開心的拿手機拍照錄影，但拍完沒多久後就發現怪怪的，細看才發現原來狗狗是因為吃了黏牙的東西，嘴巴被黏住才會這樣笑，讓她直呼「飼主都要多注意一點」。

綜合陸媒報導，大陸廣東一名莫姓女子日前發現自家狗狗突然朝自己「瞇眼微笑」，像極了偶像閉一隻眼睛笑的表情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

愛犬沒人教就會瞇眼歪嘴笑！（微博）
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這讓她感到很新奇，便拿起手機錄影拍照，但拍完過後沒多久莫女發現不太對勁，想說狗狗的表情怎麼一直沒變，上前仔細觀察才發現原來是狗狗吃比較黏的零食黏住嘴巴，立刻協助狗狗恢復正常。

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莫女事後將這段影片發到網路上，提醒大家要多注意自家毛孩的狀況，

「當你覺得你家毛孩突然做出某些好笑行為時，可能是牠正在跟你求救」。

影片在網路上吸引網友熱議，網友留言表示

「還好飼主細心，不然還會以為狗狗在搞怪」、
「盡量不要給毛小孩吃太黏牙的東西，對牠們也不好」、「
雖然這樣很抱歉，但我覺得被黏住竟然會有這樣的表情真的很有趣」。

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