小羊誤把大白狗當成媽媽 緊追其後纏繞極困擾 網民：羊媽媽在看
撰文：狗與愛的世界
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這天，網友@nealcookii 分享了一段超有趣的畫面。
可以看到，一隻羊寶寶緊緊貼在牧場主人所養的狗狗「伯爾特」（Bolt）身邊，似乎是把和自己一樣有着蓬鬆白色長毛的狗狗當成了媽媽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
汪星人表示：誰來救救我！
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而伯爾特也是對小羊的舉動感到十分奇怪，幾次試圖想要離開，可是小羊卻一直緊緊跟着，讓牠有些困擾。
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最搞笑的是，遠方還可看到真正的羊媽媽就在身後看戲哈哈哈！
許多人看到後紛紛留言：
「小羊看到一個大大的、白白的又毛茸茸的東西，就以為媽媽。」
「跟錯人了啦！」
「羊寶寶也會搖尾巴耶，現在牠是一隻狗狗了。」
「伯爾特的表情看起來像在求救。」
「哈，真正的羊媽媽在後面看着這一切。」
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