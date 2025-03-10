小羊誤把大白狗當成媽媽　緊追其後纏繞極困擾　網民：羊媽媽在看

這天，網友@nealcookii 分享了一段超有趣的畫面。



可以看到，一隻羊寶寶緊緊貼在牧場主人所養的狗狗「伯爾特」（Bolt）身邊，似乎是把和自己一樣有着蓬鬆白色長毛的狗狗當成了媽媽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪：救救我（tiktok@nealcookii）

汪星人表示：誰來救救我！

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而伯爾特也是對小羊的舉動感到十分奇怪，幾次試圖想要離開，可是小羊卻一直緊緊跟着，讓牠有些困擾。

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最搞笑的是，遠方還可看到真正的羊媽媽就在身後看戲哈哈哈！

羊媽媽在看戲？（tiktok@nealcookii）

許多人看到後紛紛留言：

「小羊看到一個大大的、白白的又毛茸茸的東西，就以為媽媽。」

「跟錯人了啦！」

「羊寶寶也會搖尾巴耶，現在牠是一隻狗狗了。」

「伯爾特的表情看起來像在求救。」

「哈，真正的羊媽媽在後面看着這一切。」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】