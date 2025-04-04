公園垃圾桶傳出怪聲　父女驚見凍壞小黑貓　攝影之行秒變暖心救援

撰文：貓與愛的世界
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網友@多爾蒂（Dougherty） 和父親一起去公園攝影，剛到公園不久，就聽到了奇怪的聲音，而且怪聲很悽慘，像是某種動物在求救。

多爾蒂就很好奇，於是和父親在四處尋找了起來，終於發現怪聲是從垃圾桶裏發出來的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可是垃圾桶特別黑，乍一看也看不到什麼生物。

垃圾桶裏傳出怪聲（Angel Talitha Dougherty）

父親便打開了手電筒往裏面照去，然後就和一雙鈦合金貓眼對視了。

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原來，垃圾桶裏躲藏着一隻凍壞了的小黑貓。

貓貓看起來比較友善，父女倆就聯手將小貓掏了出來。

後來，他們帶着貓走遍了附近街區，想看看牠是不是走丟的，可惜周圍沒有人認識牠。

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多爾蒂又帶着貓去了獸醫那裏進行檢查，牠很健康，身上也沒有晶片。

她還在網上發帖，幫貓尋找主人，但一個多禮拜過去了，依然沒有消息。

多爾蒂懷疑小貓是被人遺棄的，便決定收養牠，把自己的家變成小貓的家。

小黑貓有自己的家，更有自己的名字，牠叫Finn。（Angel Talitha Dougherty）

就這樣，垃圾桶小貓擁有了名字，叫Finn，也擁有了家。

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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