獨眼黑貓不怕水更喜歡搶別人東西吃 網民分析是血脈覺醒這天賦？
撰文：貓與愛的世界
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有的小貓是真的壞！
網友@Nekomaruke 救下了一隻獨眼黑貓，取名「Sumio」。
牠是一隻非常奇怪的小貓，別的貓都怕水吧，這貨卻每天都要窩在水池裏。
牠還有些常人難以理解的癖好，喜歡吃手抓飯。
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Sumio從來都不會直接從碗裏吃飯，而是選擇用手把飯抓出來再吃，主人試圖矯正，但沒什麼作用。
這也就算了，Sumio不止扒拉自己的碗，家裏任何一隻貓的碗，牠都不放過，還很欠兒的專挑人家吃飯的時候去扒拉。
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家裏其他貓被牠扒拉的都沒脾氣了，現在都見怪不怪。
「扒吧，扒吧，誰能扒拉過你啊！」
有人就說了：「其實可以理解小貓的行為，畢竟獨眼喜歡水還喜歡搶，這不就是天選海盜嗎？牠只是血脈覺醒了而已~」
你別說，你還真別說哈哈哈哈，看長相也有那味了！
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