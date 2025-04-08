獨眼黑貓不怕水更喜歡搶別人東西吃　網民分析是血脈覺醒這天賦？

有的小貓是真的壞！

網友@Nekomaruke 救下了一隻獨眼黑貓，取名「Sumio」。



牠是一隻非常奇怪的小貓，別的貓都怕水吧，這貨卻每天都要窩在水池裏。

獨眼黑貓最喜歡強搶其他貓貓的貓糧~（youtube@nekomaruke）

牠還有些常人難以理解的癖好，喜歡吃手抓飯。

+ 21

Sumio從來都不會直接從碗裏吃飯，而是選擇用手把飯抓出來再吃，主人試圖矯正，但沒什麼作用。

這也就算了，Sumio不止扒拉自己的碗，家裏任何一隻貓的碗，牠都不放過，還很欠兒的專挑人家吃飯的時候去扒拉。

延伸閱讀：家人不讓養貓 卻在收容所遇上牠隔空示愛 最終迎來美好溫馨結局（點擊連結看全文）

+ 7

家裏其他貓被牠扒拉的都沒脾氣了，現在都見怪不怪。

「扒吧，扒吧，誰能扒拉過你啊！」

有人就說了：「其實可以理解小貓的行為，畢竟獨眼喜歡水還喜歡搶，這不就是天選海盜嗎？牠只是血脈覺醒了而已~」

喵：所有的貓糧都由我掌控！（youtube@nekomaruke）

你別說，你還真別說哈哈哈哈，看長相也有那味了！

延伸閱讀：小貓被困高速公路 警員與貨車司機巧妙施救 更助牠找到永遠的家（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】