垃圾場工人驚現一窩5隻小貓　為尋貓媽他決定這樣做　結局很溫暖

撰文：貓與愛的世界
出版：更新：

前不久，紐約州馬薩佩卡的一家垃圾場的工人在準備處理報廢汽車的時候，意外在後備箱裏發現了一窩小貓，貓貓看起來也就兩周大，五小隻蜷縮在一起，特別可愛。

工人將小貓轉移到了箱子裏，並立刻通知了當地的救援人員。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

垃圾場工人驚現一窩5隻小貓（John Debacker）

很快，救援人員@德巴克（Debacker） 就趕到了現場，他將小貓帶了回去，並交給了自己的經驗豐富的護理員朋友照顧。

+10

小貓都很健康，而且胖嘟嘟的，一看就被貓媽養的很好。

德巴克猜測貓媽就在附近，於是他在垃圾場設置了抓貓的陷阱和攝像頭。

6個月貓媽媽連同小奶貓雨中被棄養　義工盼新主人：不再受委屈想摸剛出生小奶貓卻遭貓媽媽嫌棄推開　網民分析背後原因：摸不得

延伸閱讀：貓媽媽誕下12隻小寶寶　唯獨牠與眾不同　你看出哪裏有異常嗎？（點擊連結看全文）

+2

果不其然，在一輛廢舊的卡車上發現了貓媽的身影。

然後，貓媽也被他們抓獲，送去跟小貓崽團聚了。

德巴克說：

「因為貓貓們的狀況都非常好，所以等小貓三個月後，就會開放領養，至於貓媽，野性難馴的話，會進行tnr（捕捉、絕育、放回，Trap Neuter Return)，社會化訓練成功的話，也幫牠找一個領養，希望牠們都能過上適合自己的生活~」

延伸閲讀：有人在路邊長椅遺下外套？走近一看才知是暖心事：小貓睡得很香（點擊連結看全文）

+5
貓咪施展影分身術　7隻齊聚床上如何分辨？貓奴：每隻都不一樣貓奴家中突然多了一隻拖鞋　主子完美偽裝差點就踩到：看來最保暖停車場驚見超大購物袋　內藏6隻高價品種貓　義工急尋有心人收養貓奴為主子自製超豪華貓屋　家居電器樣樣齊　網民羨慕：讓我住貓奴用冰水護膚卻遭主子伏擊　爆笑復仇計劃1秒展開：快報警救人愛貓離世3周後便遇上神似小貓　是巧合還是命運？感激牠們選擇我

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

紐約
寵物
動物熱話
貓與愛的世界