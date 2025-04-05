垃圾場工人驚現一窩5隻小貓　為尋貓媽他決定這樣做　結局很溫暖

前不久，紐約州馬薩佩卡的一家垃圾場的工人在準備處理報廢汽車的時候，意外在後備箱裏發現了一窩小貓，貓貓看起來也就兩周大，五小隻蜷縮在一起，特別可愛。



工人將小貓轉移到了箱子裏，並立刻通知了當地的救援人員。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

垃圾場工人驚現一窩5隻小貓（John Debacker）

很快，救援人員@德巴克（Debacker） 就趕到了現場，他將小貓帶了回去，並交給了自己的經驗豐富的護理員朋友照顧。

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小貓都很健康，而且胖嘟嘟的，一看就被貓媽養的很好。

德巴克猜測貓媽就在附近，於是他在垃圾場設置了抓貓的陷阱和攝像頭。

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果不其然，在一輛廢舊的卡車上發現了貓媽的身影。

然後，貓媽也被他們抓獲，送去跟小貓崽團聚了。

德巴克說：

「因為貓貓們的狀況都非常好，所以等小貓三個月後，就會開放領養，至於貓媽，野性難馴的話，會進行tnr（捕捉、絕育、放回，Trap Neuter Return)，社會化訓練成功的話，也幫牠找一個領養，希望牠們都能過上適合自己的生活~」

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】