帶貓媽媽絕育回家 因1改變令小貓咪瞬間炸毛：你是誰快還我媽媽
撰文：貓與愛的世界
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網友@matsutake_cat 收留的貓媽媽生了一對雙胞胎貓崽，取名為「炸雞」和「葱花鮪魚肚」。
最近，小奶貓已經斷奶，網友就帶着貓媽媽去做了絕育手術。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
究竟是看到什麼情況，令兩隻小貓如此緊張！
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手術很成功，術後為了防止貓媽媽舔舐刀口，特地給牠戴了一個伊麗莎白圈。
沒想到，一個普通的伊麗莎白圈還搞出家庭矛盾了！
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網友帶着貓媽媽回家後，兩隻小奶貓一看到貓媽媽所戴的圈就害怕了，同時進入到炸毛模式，好像已經完全認不出面前的貓是自己親媽。
這搞得貓媽媽也特別委屈。
不過好在，沒過多久小貓就適應了麻麻的新造型，牠們又開始相親相愛起來~
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