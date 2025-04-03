6個月貓媽媽連同小奶貓雨中被棄養 義工盼新主人：不再受委屈
撰文：貓與愛的世界
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早上8點多，妹子去寵物救援中心上班，她突然注意到門口的大樹下有一條被雨水浸濕的黑色毯子，下面好像蓋着什麼東西。
她察覺到不對就上前檢查，然後發現毯子下面是一個籠子，裏面有一窩貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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妹子不知道貓咪是什麼時候被送來的，但知道的是：前一天晚上下了很久的雨，貓肯定遭老罪了。
她立刻把這窩小貓送到醫院檢查。
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檢查後發現：籠子裏的是一隻貓媽媽和三隻小奶貓，重點是貓媽媽竟然才6個月大！！！牠自己都還是個寶寶呢。
這一家小貓都非常瘦弱，好在沒有生命危險。
現在被大家救了也算是苦盡甘來，妹子說以後會給牠們找個靠譜的領養人，再也不受委屈了！
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