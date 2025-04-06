奶牛貓氣質大轉變　從前委屈巴巴如今竟變這樣　網民：媒婆痣惹禍

撰文：擼貓教授
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貓咪坐在桌子上，不知道為什麼氣呼呼的。

看毛色搭配，是那種一般的奶牛貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（擼貓教授提供）

可是一叫貓貓名字，貓貓立馬回頭......

啊！左邊臉的配色跟想的不太一樣呀，有一顆大大的媒婆痣，可以直接去說媒的程度。

貓：找對象嗎？我可以幫忙！

（擼貓教授提供）

回顧這隻奶牛貓小時候的樣子，那時候的氣質跟現在不太一樣。

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委屈巴巴，就像沒給牠吃飯飯一樣。

無辜的小眼神，誰見了都想給牠開罐罐。

不過有一說一，貓咪小時候這種氣質去說媒，可能成功率比較低。

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】

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