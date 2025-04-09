盡責小貓最愛巡視全家　這天卻神秘失蹤　網民：完美演繹融入家中

網友@ Maru-mama 家裏的小貓「Maru-chan 」是一隻非常負責任的小貓，牠最喜歡乾的事就是每天巡視家裏，以確保鏟屎官的安危。



（@maruchannel0820）

齊來看看這隻愛巡邏的小貓咪！

+ 17

但這天，小貓似乎察覺的單純的巡邏任務並不能百分百保證主人和自己的安全。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

延伸閲讀：搬家時貓咪嚇到失蹤 貓奴全家心痛欲裂 3周後竟以這方式重聚（點擊連結看全文）

+ 12

於是，Maru-chan決定進行偽裝觀察來守衛家園。

「真正的偽裝就是融入到集體裏，喵~」

大家找到貓咪了嗎？（@maruchannel0820）

看樣子偽裝十分成功呢，就是安保系統有點癱瘓。

Maru-chan：

「怎麼啦？！」

延伸閱讀：貓咪搭飛機遭拒 主人竟將牠原地拋棄 290萬網民怒了：不配擁有（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】