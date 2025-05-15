金毛暴風式成長而不自知　壓主人身上撒嬌成最甜蜜負擔：爸爸抱抱

很多養大型犬的鏟屎官如果從幼犬時期開始養，可能多多少少都會有一個甜蜜的負擔。



網友@i7u1v 家養了只金毛，名叫「Eve」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，網友分享了一張Eve的撒嬌照，只見已經1歲的牠，還認為自己是隻小狗狗，直接整隻壓在主人的身上，甚至，還露出了無辜可愛的小表情，讓網友無奈直呼：

「認為自己是玩具貴賓犬的典型大型犬！」

金毛Eve撒嬌照爆紅，網民笑翻！（x@i7u1v）

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泰山壓頂的可愛照片也是讓許多人看到後紛紛留言表示：

「我家也有一隻阿金，牠認為牠自己是臘腸狗。」

「超重的。」

「博主看起來變小了。」

「牠可能真的很重，可是牠也好可愛。」

「我們家的臘腸狗以為牠是金毛尋回犬。」

「說真的，我不覺得大型犬會意識到自己長大了。」

「小時候最喜歡討抱抱的那種。」

「被寵壞的孩子無論多大都不會改變。」

「我和一隻典型的玩具貴賓狗住在一起，牠認為自己是隻大狗。」



汪：最愛爸爸了~抱抱~（x@i7u1v）

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