金毛暴風式成長而不自知 壓主人身上撒嬌成最甜蜜負擔：爸爸抱抱
撰文：狗與愛的世界
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很多養大型犬的鏟屎官如果從幼犬時期開始養，可能多多少少都會有一個甜蜜的負擔。
網友@i7u1v 家養了只金毛，名叫「Eve」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這天，網友分享了一張Eve的撒嬌照，只見已經1歲的牠，還認為自己是隻小狗狗，直接整隻壓在主人的身上，甚至，還露出了無辜可愛的小表情，讓網友無奈直呼：
「認為自己是玩具貴賓犬的典型大型犬！」
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泰山壓頂的可愛照片也是讓許多人看到後紛紛留言表示：
「我家也有一隻阿金，牠認為牠自己是臘腸狗。」
「超重的。」
「博主看起來變小了。」
「牠可能真的很重，可是牠也好可愛。」
「我們家的臘腸狗以為牠是金毛尋回犬。」
「說真的，我不覺得大型犬會意識到自己長大了。」
「小時候最喜歡討抱抱的那種。」
「被寵壞的孩子無論多大都不會改變。」
「我和一隻典型的玩具貴賓狗住在一起，牠認為自己是隻大狗。」
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