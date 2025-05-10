金毛心愛玩具被媽媽修好了！鑽懷感謝超有愛　網民激讚：太懂感恩

不論事情結果是好是壞，都別忘了最重要的還是對一路上幫助你的人心存感激，有網友就分享狗狗不小心弄壞了玩具，等主人幫牠修好之後，狗狗第一件事情不是急著去玩復活的玩具，而是給予主人滿滿的情緒價值。



畫面中可以看到女主人正在修理被金毛尋回犬弄壞的小狗玩具，而阿金也坐在一旁乖乖等，表情似乎還有點內疚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小金先向媽媽撒嬌，然後才轉頭去玩修好的玩具。（微博）

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只見牠看到玩具重新動起來的那刻非常開心，正當大家以為牠會急著玩玩具時，沒想到牠竟是先鑽進馬麻懷裡蹭，就像是向她道謝說：「修好了！馬麻好厲害」，之後才心滿意足地到旁邊去玩。

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網友們也被狗狗的反應給融化，在底下留言：

小金先向媽媽撒嬌，然後才轉頭去玩修好的玩具。（微博）

「好懂感恩」、

「阿金真的是大暖男」、

「在牠眼裡是救了一條狗命」、

「狗狗：我有一個超人麻麻」。



而這隻懂事的金毛尋回犬叫做「小虎」，今年四歲的牠和爸爸媽媽住在大陸河南，還有一隻德牧弟弟，從社群上可以看到牠們兩隻狗狗平常就像大孩子，和飼主的互動就像是真的一家人，和樂融融的景象讓粉絲們看了心情總是感到非常溫暖。

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