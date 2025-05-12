哈士奇母女收容所重生　從營養不良到走進幸福新家：一切越來越好

不久前，美國肯塔基州的哈士奇「哈妮小姐」和牠的寶寶「瑪蒂達」（Matilda）一起被送進了收容所。



哈妮小姐剛被進到收容所時，體重只有15公斤，然而，營養不良的牠卻給了2個月大的寶寶一切，正在哺乳期的牠即使自己頭昏眼花需要照料，還是優先考慮着自己的孩子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

獸醫團隊在檢查後表示，狗寶寶瑪蒂達的一隻腳嚴重受傷，因此需要手術治療，然而，當他們在為寶寶手術清創時，走廊卻傳來了哈妮小姐撕心裂肺的尖叫聲。

哈士奇母女剛來都收容所時，都顯得很瘦弱。（facebook@Kentucky Humane Society）

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工作人員聽到後，只能趕緊去安撫，並意識到了可能母女倆從沒分開過，於是，在為寶寶包紮後，就趕緊讓哈妮小姐進來，果不其然，牠在看到寶寶後終於安心。

後來，獸醫確認，瑪蒂達的腿必須截肢才能保住性命，而整個過程中哈妮小姐都守在一旁，陪伴着寶寶從麻醉中甦醒。

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現在，哈妮小姐和瑪蒂達一起被送到了中途家庭，在那裏牠們可以得到許多關愛。

要過上幸福的生活啊！（facebook@Kentucky Humane Society）

目前，哈妮小姐的體重正在穩定增加中，而瑪蒂達也正在學習用三條腿活動。

也希望牠倆未來可以越來越好。

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