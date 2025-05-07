下雨天八哥犬不想外出濕腳 跟節拍舉手回應超可愛網民笑噴：聰明
撰文：狗與愛的世界
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這天，外面下雨了，網友還是打算按日常，帶八哥犬「Kiwi」出門上廁所。
Kiwi穿上雨衣後呆呆的坐在門口的雨鞋旁，一臉的不情願，完全不想邁出家門一步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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網友見狀便用《如果感到快樂你就跟我拍拍手》的旋律，唱出了：
「如果你不想出去上廁所就舉手」。
結果沒想到的是，網友每一句唱完，Kiwi就立刻跟着節拍舉手，表情超認真，表達着不想出門的決心。
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許多人看到後紛紛評論：
「牠不想讓牠的腳腳濕掉。」
「太可愛了，聰明又有音樂造詣。」
「看來牠是真的很討厭弄濕腳腳呀！」
「我家的巴哥也討厭雨天出門。」
「我家巴哥會跑到門口看，發現在下雨就調頭回到牠的窩。」
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