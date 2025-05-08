橘貓主動撲向男童求包養 義工解開一見鍾情背後真相：同色系魅力
撰文：聯合新聞網
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一隻橘貓在收容所的認養會上，主動撲向穿著橘色衣服的小男童，還緊緊抱住不放，彷彿在認定「就是你了」，志工笑說貓咪可能是把男童當成同類才會這樣一見鍾情。
最近一段短片在微博瘋傳，一名小男童到收容所參加認養會，看著滿籠子等待領養的貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
被主子選中的孩子！
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小男童非常猶豫要領養誰回家，突然籠內的橘貓見到男童，立刻衝出來整隻貓趴到男童身上，還緊緊擁抱男童，就像是在說「我就是要牠當我的奴才」，志工一開始還覺得很疑惑，湊上去看才發現原來小男童身上穿著橘色衣服，橘貓應該認為小男童是自己的同類，才會這麼黏男童。
影片在網路上瘋傳吸引超過萬人觀看，網友留言表示
「橘貓或許對同類顏色更有好感，這也算是一種獨特的基因匹配吧」、
「貓：你是我的了」、
「橘色系的魅力連貓咪都抵擋不了，這大概就是緣分」、
「命中註定在一起」、
「貓：人類，我看上你了，快抱抱我」。
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