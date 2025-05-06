被棄三色貓蛻變之路　322g靠愛與關懷逆襲成長：甜度爆表爭搶領養

網友在陽台下撿到了一隻被貓媽媽拋棄的小三色貓，她立刻將小貓帶回了家。



網友本想自己養的，但她沒養過貓，更不會照顧這種出生沒多久的奶貓，只能忍痛將牠送到了收容所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

收容所給小貓取名為「Kicklie」，並分配了有經驗的工作人員來照顧牠。

Kicklie雖然嬌小，但牠很堅強。（ChatonsOrphelinsMontreal）

一隻沒有媽媽的奶貓需要全天餵養，並且要在溫暖的環境下才能健康成長。

養母給牠放在了暖和的毯子裏，等牠體溫恢復正常才給牠餵食。

小傢伙儘管肚子有些不舒服，但精神狀態很好，吃飽喝足後拉着麻麻的手睡着了。

Kicklie只有322g（ChatonsOrphelinsMontreal）

Kicklie只有322g，還有的長呢。

在學會使用奶瓶喝奶後，牠幾乎每一天都在增重，變得更加強壯。

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甚至不到一周，小傢伙就會用貓砂盆了。

Kicklie開始展現自己的個性，牠很喜歡坐在一個鋪了電熱毯的校車上，由鏟屎官推着活動。

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牠對玩具開始感興趣……並結識了新朋友…但Kicklie最喜歡做的還是跟鏟屎官貼貼~

現在的咪肉眼可見的變得十分漂亮，相信等到了年齡，進入領養程序後，一定會被人爭搶領養。

祝福牠吧！

最後…這貓不能給我嗎？我是真想要~哈哈哈（想養三色版）

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