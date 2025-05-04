收容所貓咪主動出擊 熱情掛外套不撒手 締造2分鐘極速收養神話
撰文：貓與愛的世界
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網友@valmir_cat 跟女友想要收養一隻貓，於是兩個人決定去收容所看一看，好好挑選一下。
沒想到他倆剛走進收容所的大門，一隻名叫「Valmir」的貓就走過來歡迎他們。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
Valmir特別熱情，一靠近直接掛網友外套上了，懸空着也不願意撒手。
網友一看，這貓行，這貓明顯看上我們了！於是當即決定收養牠。
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收容所都很意外，畢竟他們進門都不到2分鐘哈哈哈，勸倆人再想想，可以看看別的貓。
網友和女友都很堅定，他們說：
「是貓貓選中了我們，不願意辜負牠的期待。」
於是，Valmir就跟他們回家了。
emmm…好夢幻的一天哈哈哈。
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