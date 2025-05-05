虎斑貓不爽貓床被水獺毛公仔佔領　狂揍狠甩畫面笑翻：這是朕的床

有些毛孩睡覺時都會抱著玩具入睡，不過日本一隻虎斑貓「米妮拉」（みにら）卻無法接受有東西霸佔自己的貓床，就算是心愛的絨毛娃娃也不例外，硬是把牠甩到床下，揮了幾下貓拳才肯罷休，溫馨的畫面完全變調讓飼主看傻眼。



飼主在Youtube頻道「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」分享，「米妮拉」平時有個最愛的水獺玩偶，原PO本來打算把娃娃放在貓床上，想拍下貓咪跟娃娃一同入睡的可愛照片，沒想到現實卻和他想的不一樣，意外目擊了水獺被爆打的可怕畫面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

佔有慾爆發，護床大戰一觸即發！

虎斑貓回到自己的床邊，卻看到被心愛的水獺毛公仔霸佔！（youtube@miniradiary）

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「米妮拉」走到貓床邊赫然發現床上早就已經有了娃娃，沒想到下個動作就是跳上床，接著叼起娃娃一把甩到床下。

此外貓咪還在空中來回甩動著娃娃，硬是揍了幾下才肯把它放下。這時「米妮拉」似乎是累了，才又獨自上床休息，留下被丟在一旁的娃娃讓主人超傻眼。

畫風突變的影片吸引許多粉絲留言，

「我為那隻水獺感到難過」

「可憐的水獺被打得很慘」

「就連自己的好友也毫不留情」

「可憐哪」

「貓咪的佔有慾好強大」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】