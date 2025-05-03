巴掌大早產貓咪似小老鼠般 6個月華麗逆襲 見證生命頑強奇蹟
撰文：貓與愛的世界
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網友撿到一隻小奶貓，牠的兄弟姐妹都死了，只有牠勉強活下來。
貓貓是個早產兒，非常小隻，看上去就像個小老鼠，也因此被取名為「Mouse」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
Mouse的狀態非常差，牠的個頭比蘋果還要小，需要在孵化箱裏靠管子餵食。
好多人勸她別白費力氣，他們說這個貓養不活，就算養大估計也活不過6個月。
但網友不信這個邪，她24小時看護，比貓媽還要用心去照顧牠。
經過悉心照顧下，Mouse健康成長，變得不一樣！
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而Mouse的生命力也十分頑強，牠很想活下去。
於是，在網友的細心照顧下，Mouse的體型變大了些，原來小手小腳比充電頭還小，慢慢地能用鏟屎官的髮圈來當圍巾。
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再然後…牠出乎所有人的意料變成了一隻漂亮的大貓。
網友說：
「儘管Mouse並不是特別特別好看的小貓，但能把那麼點的小傢伙養這麼大這麼胖乎乎，我真的特別有成就感！」
誰說不是呢！
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